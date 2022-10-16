رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين 8 رؤساء أقسام جدد بالكليات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات بتعيين 8 من رؤساء الأقسام الجدد بكليات الجامعة المختلفة، حيث تضمنت القرارات تجديد قيام الدكتورة غادة صلاح محمد علي النجار، الأستاذ المساعد بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بعمل رئيسا لمجلس القسم، وذلك لمدة عام.

كلية الفنون الجميلة

كما أصدر رئيس الجامعة قراراً بتجديد قيام الدكتورمحسن محمد سليم، الأستاذ المساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، بالعمل رئيساً للقسم وذلك لمدة عام.

كما شملت القرارات تجديد قيام الدكتورة دعاء محمد مصطفى، الأستاذ المساعد بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، بعمل رئيس مجلس القسم وذلك لمدة عام، إلى جانب تجديد تعيين الدكتورة داليا محمود طنطاوي محمد، الأستاذ بقسم الخضر بكلية الزراعة، رئيسا لمجلس القسم، وذلك لمدة 3 سنوات.

معهد جنوب مصر للأورام

كما تضمنت القرارت تعيين الدكتورة أماني محمد علي، الأستاذ بقسم طب أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام، رئيسا لمجلس القسم بالمعهد، وذلك لمدة 3 سنوات، كما تقرر قيام الدكتور عمر صلاح الدين محمد نور، الأستاذ المساعد بقسم هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة، بعمل رئيس مجلس القسم وذلك لمدة عام.

وتقرر ندب الدكتور ميخائيل نظمي عجبان، الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب، للإشراف على قسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية وذلك لمدة عام.

كما أصدر «المنشاوي» قرارا بتعيين الدكتور علي كمال علي معبد، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، رئيسا للقسم، وذلك لمدة 3 سنوات.