أرخص سعر عمرة في مصر 2022.. البرنامج بـ20 ألف جنيه لمدة 15 يوما

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أرخص سعر عمرة في مصر 2022، يبلغ نحو 20 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي الذي تبلغ مدته نحو 15 يوما، لافتا إلى أنّ البرنامج يشمل سعر تذكرة الطيران ذهابا وعودة وتكاليف الإقامة بفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة وسعر التأشيرة والتنقلات الداخلية بالسعودية، إضافة إلى قيمة الساعة الذكية التي تكون بحوزة كل معتمر، وتشمل تفاصيل الرحلة فضلا عن الحالة الصحية للمسافر، وتشمل تكلفة البرنامج الرسوم الإدارية للبوابة المصرية للعمرة وتكاليف المشرف المرافق للمعتمرين.

الضوابط المنظمة لرحلات العمرة

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة لـ«الوطن»، أنّ أرخص سعر عمرة في مصر 2022 يطبق الالتزامات الواردة في الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، من حيث مسافة السكن التي يقيم بها المعتمرين والمسجد الحرام بمكة المكرمة، إضافة إلى درجة تصنيف المساكن التي يقيم بها المصريين ونوعية التسكين، سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا، لافتا إلى أنّ شركات السياحة التي تنظم هذا البرنامج يكون هامش الربح الخاص بها قليل للغاية.

لا يوجد برنامج عمرة بـ4400 جنيه

وأكد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنّه لا يوجد برنامج عمرة يتكلف 4400 جنيه كما تردد مؤخرا، موضحا أنّ ثمن تأشيرة العمرة فقط التي تتحصل عليها شركات السياحة لمعتمريها من وزارة الحج السعودية عن طريق الوكلاء السعوديين يبلغ نحو 753 ريالا سعوديا بما يعادل أكثر من 4500 جنيه، فضلا عن باقي تكاليف برنامج العمرة.

يذكر أنّ رحلات العمرة لهذا العام بدأت في الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، حيث خصصت وزارة السياحة والآثار 40 تأشيرة عمرة لكل شركة سياحة منظمة لرحلات العمرة خلال أكتوبر الحالي، وعددها نحو 1923 شركة سياحة.