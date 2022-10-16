اندلاع حريق بأحد أبراج شركة للاتصالات في العاشر من رمضان

اندلع حريق في أحد محطات الإرسال والاستقبال «برج شبكة» تابع لإحدى شركات الاتصالات في نطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فيما تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقت غرفة العمليات في ديوان محافظة الشرقية، إخطارا يفيد باندلاع حريق في أحد أبراج شبكات الهاتف المحمول في مدينة العاشر من رمضان، فيما تم إخطار الحماية المدنية ومديرية الصحة، وتم الدفع بسيارة إسعاف تحسبا لوقوع إصابات، فضلا عن الدفع بسيارة إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

الدفع بسيارتي إسعاف وإطفاء

ودفعت الحماية المدنية بفريق من رجالها، وعلى وجه السرعة انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لموقع الحريق، فيما تم الدفع بعدة سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بتعاون المواطنين في المنطقة المحيطة بالحادث دون وقوع خسائر في الأرواح.

البحث الجنائي يبحث أسباب الحريق

وانتدبت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة مكان حريق برج التقوية والوقوف على أسبابه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي وجهت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.