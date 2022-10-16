«الحرف اليدوية» تشيد بالنجاح الكبير لمعرض «تراثنا»

وجّه حماد العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، الشكر إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي توفير جناح للغرفة لمشاركة أكثر من 70 عارضًا من ممثلي الحرف اليدوية بمعرض تراثنا، مشيرًا الدولة ممثلة في الجهاز مستمرة في دعم القطاع والحرفيين بكافة السبل والطرق، مؤكدًا نجاح العارضين في الترويج والتسويق وتحقيق مكاسب حقيقية من خلال بيع منتجاتهم بالمعرض.

جناح خاص للحرف اليدوية

من ناحية أخرى، كشف ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أنّ المشاركة في فاعليات معرض تراثنا والذي تنتهي فعالياته اليوم بعد مشاركة الغرفة من خلال جناح خصصة لها جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد هائلة، إذ حقق المعرض كل المطلوب للعارضين في جناح الغرفة.

وأشار الشربيني، في بيان، إلى أن العارضين بالجناح قاموا بعمل العديد من العروض على مدار أيام المعرض والتي استمرت 5 أيام، مشيراً إلى أنّ الإقبال على جناح الغرفة كان كبيرًا، مضيفاً: "نشكر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» على استمرار دعمه للقطاع من خلال توفير جناح بمعرض تراثنا للغرفة.

يذكر أنّ غرفة الحرف اليدوية شاركت في معرض تراثنا في نسختة الحالية، والذي شاركت فيه بأكثر من 70 عارضًا في مختلف القطاعات الحرفية من خزف وسجاد وكليم ونحاس ومنتجات مختلفة مثلت عددًا كبيرًا من محافظات الجمهورية، وتنتهي فعاليات معرض تراثنا اليوم.

وكان جهاز تنمية المشروعات أقام معرض «تراثنا»، يوم 9 أكتوبر الماضي، وشارك في المعرض نحو 1116 عارضًا من مختلف محافظات الجمهورية، وضم عددًا كبيرًا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة في أكثر من 30 قطاعًا تراثيًا تضم المنتجات الفنية والإبداعية للآلاف من الفنانين والحرفيين المصريين المهرة.