إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق «القاهرة - أسيوط» بالفيوم

أصيب 4 مواطنين إثر انقلاب تروسيكل على طريق «القاهرة - أسيوط» الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه القاهرة.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.