مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة على طريق الفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، مساء اليوم الجمعة، قرب مقابر جرفس، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق بسرعة كبيرة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على السيطرة عليها، فيما تعالت استغاثات وصرخات مستقلي السيارة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي محملة بالركاب، على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، ووجود متوفي ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 3

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة سنورس، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على طريق القاهرة/ الفيوم، وتبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح وكسور متفرقة.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، عقب إنهاء تصاريح الدفن.