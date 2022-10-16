«الصحة» تطلق حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة بالفيوم.. «خدمتكم لحد باب بيتكم»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إطلاق حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة»، بدء من اليوم الأحد بمحافظة الفيوم، تحت شعار «خدمتكم لحد باب بيتكم» وذلك في إطار الحفاظ على صحة الأم والطفل.

توفير الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة» تهدف إلى الارتقاء بصحة الأمهات والأطفال، بالمتابعة المستمرة للسيدات في سن الإنجاب، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، دون معاناة، مع توفير الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

تغطية التجمعات السكنية

وأوضح «عبدالغفار» أنّ الرائدات الريفيات سيتولين تغطية جميع التجمعات السكنية، للوصول إلى السيدات اللاتي لديهن احتياج لخدمات تنظيم الأسرة، كما سيتم توزيع فرق تنظيم الأسرة من مختلف الإدارات الصحية، على الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة في جميع القرى، وخاصةً القرى المدرجة في مشروع «حياة كريمة»، إلى جانب تفعيل خدمة الطبيب الزائر.

حصر السيدات في سن الإنجاب

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ التحضير لإطلاق الحملة، تتضمن حصر جميع السيدات في سن الإنجاب، إلى جانب التنويه عن الحملة وخدماتها من خلال تنظيم ندوات استباقية بالوحدات والأماكن العامة، بواسطة مسؤولي التوعية والتثقيف السكاني، والرائدات الريفيات.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنّ الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى تبدأ اليوم، وتستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، بإدارات «طامية، وسنورس، وإطسا، ويوسف الصديق، وأبشواي، ومركز الفيوم»، فيما تنطلق المرحلة الثانية، يوم 15 نوفمبر المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر نفسه، بإدارة بندر الفيوم.

تلبية جميع احتياجات المنتفعات

وأضاف «عباس» أنّ الحملة ستستعين بطبيبات المستشفيات القريبة من القرى المستهدفة، لتغطية الوحدات الثابتة والمتنقلة، حيث سيتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة المجانية والتي تتضمن الحبوب الفموية من الجيل الثالث والجيل الرابع، إلى جانب وسائل حديثة أخرى، لتلبية جميع احتياجات المنتفعات.

تطبيق النظام الإلكتروني لتسجيل المنتفعات

وتابع «عباس» أنّ حملة «خدمتكم لحد باب بيتكم» ستبدأ تطبيق النظام الإلكتروني لتسجيل المنتفعات على مستوى المديرية والإدارات التابعة.