«الصحة» تتيح خدمات المبادرات الرئاسية بحملة «طرق الأبواب»

كشفت وزارة الصحة والسكان إجراء بعض التحديثات على حملة طرق الأبواب التي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتطعيمهم بلقاح كورونا، موضحة في تقرير رسمي لها، أنَّ الحملة لم تعد مقتصرة على تقديم لقاح كورونا فقط بل الاستفادة من المبادرات الرئاسية، وتفعيل الاستفادة وتطعيم المواطنين داخل القطارات وعربات السكك الحديد.

وتابعت الوزارة: الحملة أيضًا توسعت لتقديم خدماتها داخل المساجد والكنائس، والأندية الرياضية ومراكز الشباب، والأسواق وأماكن التجمعات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى، لافتة إلى حرص الدولة المصرية لتطعيم كل الفئات المستهدفة من الحصول على اللقاح لتامين مصر والاستمرار في تخفيف حدة الإصابات حتى فى حال ظهور متحوّرات جديدة للفيروس لتظل مناعة القطيع موجودة.

حملة «طرق الأبواب»

وأضافت وزارة الصحة حملة طرق الأبواب انطلقت فى مارس الماضي في 6 محافظات شملت «المنوفية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان»، لافتة إلى أنَّها ساعدت كثيرًا في تسجيل صفر إصابات كورونا بهذه المحافظات وكانت قنا على سبيل المثال من أولى المحافظات التي سجلت صفر إصابات نظرًا لإقبال المواطنين على الحملة.

3400 فريق طبي

وأوضحت وزارة الصحة أنَّ حملة طرق الأبواب شارك فيها 3 آلاف و400 فريق طبي، فضلًا عن المشرفين الصحيين من قطاع الطب الوقائي، الذين وصل عددهم إلى 72 شخصًا، وأخصائيي نظم ومعلومات وأطباء وأطقم تمريض وغيرهم، لافتة إلى أنَّ هذه الحملة ساعدت كثيرًا في الوصول الى المستهدف.

وأكّدت وزارة الصحة قرب تحقيق المستهدف من تطعيم المواطنين، حيث أن الوزارة انتهت من تطعيم 64% من المواطنين وهناك استمرارية في التطعيم حتى نصل إلى 70% من المواطنين لتأمين الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.