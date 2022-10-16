انطلاق «عمومية العلاج الطبيعي».. وأمين الصندوق: حققنا 12 مليون جنيه فائض

بدأت وقائع الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء العلاج الطبيعي، منذ قليل برئاسة سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، وبحضور أكثر من 300 عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء العلاج الطبيعي لمناقشة ميزانية 2021، والموازنة الجديدة وتقرير الأمين العام وموقف الإعانات والمعاشات.

ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: لا توجد ملاحظات جسيمة

قال عبدالفتاح عبد الكريم ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات إنَّ الجهاز راجع ميزانية 2019 و2020 وأصدر قرار اعتمادها من قبل الجمعية العمومية ولا يوجد ملاحظات جسيمة تستوجب تحويلها للنيابة.

وعرض المحاسب القانوني للنقابة أسامة محمد، ميزانية 2021، مؤكّدًا أنَّ القوائم المالية المعدة بتوازن في الإنفاق.

ووافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء العلاج الطبيعي، بالأغلبية على تجديد عقد المحاسب القانوني وتفويض مجلس النقابة في تحديد أتعاب المحاسب، ومراجعة الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات لإعداد الملاحظات عليها.

وعرض الدكتور أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي ميزانية 2021، مؤكّدًا أنَّ أموال النقابة تراقب من 3 جهات منها الجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع.

وأعلن ارتفاع إيرادات النقابة إلى 16 مليون جنيه بفارق 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنَّ هناك فائض في الميزانية يقدر بـ 12 مليون جنيه، مؤكّدًا أنَّ أموال النقابة موزعة في البنوك لتحقيق أكبر استفادة منها لتصل إلى 4.5 مليون في صندوق المعاشات وفي البنوك أكثر من 16 مليون جنيه.

وعن صندوق المعاشات، أكّد أنَّ النقابة تعرض الزيادة إلى الخبير الإكتواري بما يحقق مصالح الأطباء، مشيرًا إلى أنَّ النقابة لها أصول ثابته تتجاوز 150 مليون جنية وعائد الاستثمار العقاري كبير وسيعود على الأجيال المقبلة.

افتتاح قاعات لإقامة الدورات التدريبية

وأكّد أنَّ النقابة حريصة على استثمار أصولها وإقامة معارض للشركات وافتتاح قاعات لإقامة الدورات التدريبية، مشيرًا إلى أنَّ النقابة لن تفرط في مقر النقابة ولن تسمح ببيعه، لافتا إلى أن النقابة تحارب الدخلاء قضائيا وأنفقت 106 آلاف جنيه كأتعاب محاماة في القضايا المرفوعة على النقابة.