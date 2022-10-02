تفاصيل لقاء وفد نقابة العلاج الطبيعي بوزير الصحة اليوم «صور»

أعلن الدكتور حافظ شوقي وكيل نقابة أطباء العلاج الطبيعي، تفاصيل لقاء وفد النقابة العامة بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اليوم، في إطار لقاءاته بنقابات المهن الطبية؛ للوقوف على مطالبهم وبحث قضايا المهنة.

توفير أماكن جديدة لأطباء العلاج الطبيعي

وقال وكيل نقابة أطباء العلاج الطبيعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ اللقاء تناول عرض النقيب الدكتور سامي سعد كل مطالب النقابة، والتي على رأسها توفير أماكن جديدة لأطباء العلاج الطبيعي للعمل في الوحدات الصحية، إضافة إلى القوانين التي تهم النقابة وتنتظر تقديمها من قبل الحكومة مثل تعديل بعض مواد قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 تعديل بعض مواد قانون النقابة العامة رقم 209 لسنة 1994؛ لاستحداث جداول قيد جديدة ولتنمية الموارد ووضع مواد قانونية لإيجاد آلية قانونية لإجراء الانتخابات.

وأضاف حافظ، أن النقيب أكد ضرورة تولي أطباء العلاج الطبيعي الوظائف القيادية داخل المستشفيات كخلق نوع من تكافئ الفرص بين أبناء المهن الطبية.

وأشار إلى أنّ وفد النقابة دعا إلى ضرورة ضبط الشارع المصري من حيث الحد من الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي وضبط المخالفين، مع ضرورة التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية والإدارات الصحية للكشف عن المخالفين والدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي حرصا على صحة وسلامة المواطن المصري.

النقابة المرآة لكشف المخالفين

وأوضح وكيل نقابة أطباء العلاج الطبيعي، أن وزيرالصحة رحب بدور النقابة في الكشف عن الدخلاء مؤكدا أن النقابة هي المرآة لكشف المخالفين والمزورين والدخلاء.

َوتابع: «كما وافق وزير الصحة على تقديم خدمات العلاج الطبيعي في وحدات الرعاية الصحية الأولية، على أن تساهم النقابة في توفير الأجهزة لتقديم الخدمات في القرى و النجوع والكفور».

من جانبه قال الدكتور محمد محسن المتحدث باسم نقابة العلاج الطبيعي إن الدكتور سامي سعد طرح خلال اللقاء طالب بفتح حركة النيابات في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية امام ممارسي العلاج الطبيعي، كما فتحت حركة النيابات أمامهم في الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية، وزيادة أعداد المكلفين في المستشفيات الجامعية.

وأضاف محسن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقيب دعا لاستحداث وحدات العلاج الطبيعي في جميع الوحدات الصحية بجميع القرى والمحافظات في مصر، وتفعيل اجتماعات المجلس الأعلى للصحة، مع تعديـل لبعـض مواد قانـون النقابـة العامـة للعلاج الطبيعـي رقـم 209 لسـنة 1994 لتغليظ العقوبة علي الدخـلاء والادعياء، وزيادة الموارد، ووضع مـواد للإجراءات الانتخابية.

وأوضح أن اللقاء ناقش تعديل قانـون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسـنة 1985 ليواكـب حـركـة التطـور العالمـي مجـالات العلاج الطبيعـي وتوصيات الاتحاد الدولي للعـلاج الطبيعي في ظل انتشار العديد مـن الكليـات (حكومية خاصـة - أهلية - أفـرع أجنبية) الذي بلغ عددهـم 47 كلية.

وأشار محسن إلى أنّ الوفد طالب بسرعة إنجـاز اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري والعمل بالقانون وتنفيذ، وإنشـاء مراكز عـلاج طبيعـي وتأهيـل طبـي في كل محافظـة حتى نسـاهم ونحقـق مظلة الصحـة بمصر وخاصـة الاطفـال الذين يعانون مـن اعاقـات حركية وذهنيـة وغيرها

ولفت إلى أن الوفد دعا لاسـتمرار عقـد الإجتمـاع الدوري للنقابات المهنية الطبية للعمل علي المشاركة الايجابية الوطنيـة لصالح المريض المصـري في ظل سياسـة ونهج الدولة لدعم المواطن، وفـتـح منـابـر اومنافذ جديده فـي وحـدات الرعاية الصحية لخريجي العلاج الطبيعى للعمل بها.