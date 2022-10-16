«وكيل إعلام النواب»: القاهرة الإخبارية منبر جديد لتأكيد الريادة المصرية

أكد نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب أن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية هو تأكيد لريادة مصر الإعلامية ويمثل نقلة كبرى وخطوة مهمة من أجل استكمال تطور الإعلام المصري وما تقوم به شركة المتحدة لتطوير المنظومة الإعلامية بما يليق بمكانة مصر.

قناة القاهرة الإخبارية ستنقل صورة مصر للعالم

وأضاف وكيل إعلام النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن القاهرة الإخبارية ستنقل للعالم صورة مصر بحرفية وتعمل بأحدث التكنولوجيا والمعدات وتعطي الإعلام المصري المزيد من القوة والتميز، إضافة لقوة مصر الناعمة وهي شاشة قوية تهدف لمزيد من حرية الرأي والتعبير والوعي حيث تعد قضية الوعي من أبرز تحديات الدولة للرد على الشائعات والتصدي للحملات التشويهية التي تشن ضد مصر كل فترة لزعزعة الاستقرار.

دور المتحدة في نشر الوعي

وأشار نادر مصطفى إلى أن شركة المتحدة تلعب دورا كبيرا في تطوير ونشر الوعي من خلال منظومة الإعلام ونقل الحقائق بالصوت والصورة والرد على محاولات تشويه صورة مصر.

وأشاد وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب بإطلاق قناة القاهرة الإخبارية قائلا: «القاهرة الإخبارية تعد إضافة جديدة لمنظومة الإعلام وكما عهدنا في عمل المتحدة التي غيرت منظومة الإعلام في مصر وارتقت بالخدمة من أجل إعلام وطني واع لا يترك المواطن فريسة للشائعات والكتائب الإلكترونية التي تبث الشائعات والأكاذيب على السوشيال ميديا».

وشدد على أن وجود قناة القاهرة مهم حيث سيجد المواطن فيها ضالته لمعرفة الأحداث والأخبار كما تكون منبرا لمكافحة الفكر المتطرف ووسيلة لنشر الوعي وإلقاء مزيد من الضوء على ما يحدث من تنمية وإنجازات كبرى في كل أنحاء وربوع مصر.

وأشار إلى أن وجود قناة القاهرة يعمل على ضخ دماء جديدة في منظومة الإعلام المصري وكلنا ثقة في القناة مع بداية إطلاقها لتكون بمثابة منبر جديد لمصر ومنصة لترجمة قدرة ومكانة مصر الإعلامية.

وأوضح أن القاهرة الاخبارية مهمة لمواكبة مصر للتطور والتكنولوجيا العالمية بما تستحقه من مكانة إعلامية في المنطقة والعالم وسيكون لها أهمية كبرى لتغطية الأحداث مع الزخم الكبير في مصر والمنطقة والعالم.

ووجه نادر مصطفى التحية لكل من شارك في هذا العمل وللشركة المتحدة على ما تقوم به من فكر وجهد لتطوير للإعلام ووضع مصر في مصاف الدول التي تمتلك قنوات وفكرا وإعلاما قويا.