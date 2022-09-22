«الجلاء التعليمي» صرح الولادة «ببلاش».. و7 حالات لإجراء «القيصرية»

مساحة كبيرة يشغلها مستشفى الجلاء التعليمى بمنطقة وسط البلد فى القاهرة، أبوابه الرئيسية تطل على شوارع محورية، ما يجعله مقصداً لآلاف السيدات يومياً، فضلاً عن شهرته بأنه «مستشفى الغلابة».

على بوابة المستشفى ينظم أفراد الأمن دخول المرضى إلى ساحة المستشفى الواسع الذى يضم 3 مبان، طابعه المعمارى العتيق جعله محط أنظار كثيرين، خاصة كونه قصراً ملكياً سابقاً، أما طوابقه فمقسمة لعدة تخصصات لخدمة السيدات، ويزيد من تميزه وجود مساحة مخصصة به للنساء دون أزواجهن لتحقيق أقصى قدر من الخصوصية للمريضات.

6 أقسام طوارئ تخدم المترددات طوال اليوم

تكاليف دخول المستشفى مخفضة بشكل كبير، وتكاد تكون باللهجة الدارجة «ببلاش»، ما يسمح باستفادة كافة فئات المجتمع من خدماته الصحية، بحسب الدكتورة ابتهاج شفيق، رئيس أقسام النساء بالمستشفى، التى تشير إلى وجود 6 أقسام طوارئ تخدم المترددات طوال اليوم، مؤكدة أن عمليات الولادة القيصرية داخل المستشفى تخضع لشروط صارمة ولا يجوز لطبيب أن يتخذ قراراً بها دون توافر أسباب طبية ملزمة، وفى مقدمتها وجود خطورة على الأم من الولادة الطبيعية أو مانع يعيق نزول الجنين بشكل طبيعى كأن تكون عظام حوض الأم ضيقة بشكل يصعب نزول الجنين، وزيادة حجم الطفل أو إصابة الأم بأورام ليفية داخل الرحم أو مشيمة معيبة يصحبها نزيف، وحال كان الحبل السرى نزل قبل الجنين»، وتشدد على أنه حال عدم توفر أى من هذه الأسباب للحالة يتم إجراء الولادة الطبيعية.

خوف النساء من الولادة الطبيعية من أبرز أسباب انتشار ظاهرة الولادة القيصرية والتى لا يجب أن تزيد على 20%، لكن الوضع تغير كثيراً فى مصر، لرغبة الأمهات فى الولادة بدون ألم، دون النظر إلى مضاعفات تلك العملية بعد ذلك على صحة الأم، وتضيف «شفيق»: «عندنا فى المستشفى الدكتور بيفضل يتابع الحالة لحد ما تولد بشكل طبيعى، وخدمة الفحص التشخيصى قبل الولادة بتساعد الدكتور فى تغيير وضع الجنين لو كان مقلوباً، ومن هنا بدأت تقل الولادات القيصرية داخل المستشفى».

وتتابع رئيس أقسام النساء بالمستشفى قائلة «الست لازم تكون مدركة لمضاعفات القيصرية، بخلاف ألم ما بعد الولادة الذى يحرم الطفل من لبن السرسوب، والأم كمان مبتقدرش ترضّع طبيعى بعد القيصرية ده حتى الكحة بيصاحبها ألم شديد، كل الستات مش مدركة حجم الألم الرهيب اللى بتحس به بعد القيصرية، الكل بيبص على سهولة الولادة نفسها بغض النظر عن المضاعفات».

وحدة «سونار» بمواصفات عالمية: إجراء الأشعة دون حجز مسبق.. وظهور النتائج بصورة فورية

داخل مبنى مجهز بشكل متكامل وأجهزة تعقيم متطورة توجد وحدة السونار وتحتوى على أحدث الأجهزة فى العالم، من أجل تسهيل عمل أطباء التوليد، حيث يتم تسجيل نتائج الفحص وكتابة التقارير بعدها مباشرة دون انتظار يوم آخر للحصول على نتيجة الفحص، ما قد يكون سبيلاً جيداً يوفر الراحة للسيدات، وما يميز هذه الوحدة، بخلاف فورية النتائج، أنها تستقبل جميع الحالات دون حجز مسبق.

نائب مدير المستشفى: «الموجات فوق الصوتية» أهم الطرق المستخدمة للكشف عن أمراض الأجنة والتشوهات

الفحص بالموجات فوق الصوتية «السونار» من أهم التقنيات التى يمكن من خلالها تكوين صورة كاملة عن الجنين داخل الرحم، وتقييم سلامة الجنين ومتابعة مراحل نموه، وتبرز أهميته فى الكشف المبكر عن الحالات المرضية والتشوهات الخلقية التى قد تصيب الجنين أثناء الحمل، وأولى القائمون على مستشفى الجلاء اهتماماً كبيراً بتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والتقنيات لاستخدام موجات غير صوتية عالية التردد للكشف عن الرحم، بحسب الدكتورة مروة رضوان نائب مدير المستشفى للشئون الفنية، التى تؤكد على أهمية مرحلة الكشف المبكر عن تشوهات الأجنة لمساعدة السيدات فى التخلص من الحمل حال كانت تلك التشوهات مميتة للجنين، كما أن معرفتها مبكراً تقى الأم من مضاعفات خطيرة مستقبلاً.

وحدة السونار بمستشفى الجلاء التعليمى للولادة لها دور كبير فى تأكيد حدوث الحمل من عدمه بجانب تشخيص الحمل المتعدد وقياس كمية السائل الأمينوسى المحيط بالجنين، كما أن فحص الموجات فوق الصوتية مفيد بشكل كبير فى معرفة موقع الجنين، فهناك بعض الأجنة تنمو داخل قناة فالوب بدلاً من الرحم، ومنذ 11 عاماً تم تأسيس الوحدة لتقدم خدماتها المتطورة لآلاف المرضى بأسعار مخفضة لا تتجاوز 80 جنيهاً للفحص، وتضيف «رضوان»: «عملنا كمان وحدة طب الجنين بتتميز بوجود أحدث أجهزة سونار فى العالم».

أنواع السونار متعددة ولكل منها استخدام محدد، ومن بينها فحص الموجات فوق الصوتية المهبلى، حيث يجرى خلال هذا الفحص إجراء «سونار مهبلى» فى بداية الحمل، حينما يكون الرحم وقناة فالوب أقرب إلى المهبل منه إلى جدار البطن، بجانب هذا النوع يوجد أيضاً سونار جدار البطن ومن خلاله قد يكتفى الطبيب بالحصول على صورة للجنين فى المراحل المتقدمة من الحمل، ويوفر فحص السونار ثلاثى الأبعاد صوراً لوجه وجسم الجنين وكذلك الأطراف ويكشف عن عيوب وتشوهات الأجنة، ويختلف رباعى الأبعاد عنه فى كونه يلتقط صوراً للجنين أثناء الحركة.

أطقم التمريض لهم دور هام فى كافة المستشفيات كونهم يتحملون رعاية المرضى ومتابعة تطورات حالتهم الصحية بإشراف الطبيب المعالج، وداخل مستشفى الجلاء برز دورهم بشكل كبير قرب المريضات طوال فترة وجودهن داخل المستشفى.. كل الإجراءات التى تحتاجها السيدات عند دخول المستشفى ينهيها التمريض بسرعة فائقة لعدم تحمل المرضى الانتظار.

وهذا ما تؤكده حنان فتحى، رئيس أطقم التمريض بالمستشفى، وتقول إن قوة فريق التمريض بالمستشفى تبلغ 286 ممرضة تم توزيعهن على كافة الأقسام: «رعاية المرضى بتكون من بداية دخولهم المستشفى حتى الخروج، وبنعمل متابعة لحديثى الولادة علشان لو فيه أى تغيرات سواء ظهرت على الأم أو الرضيع، وخلال فترة الحمل وحتى بعد الولادة بيكون فيه جلسات تثقيفية للأم، لأن الستات بتحب تعرف كل حاجة عن الولادة وده دورنا».

المساهمة فى الحد من الولادات القيصرية يؤدى فيها التمريض دوراً أساسياً من خلال تعريف السيدات بضوابطها وضروراتها وشرح مضاعفاتها حتى تصبح السيدة على دراية كاملة بالحالة: «بنطلع مع المريضة لحد الطوارئ وبندخل معاها كشك الولادة بحضور الطبيب المعالج، وبعد الولادة بنعمل للطفل إجراءات الرعاية المطلوبة».