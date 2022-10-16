إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص و«نقل ثقيل» على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد الطريق الزراعي اتجاه محافظة القاهرة، أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

حادث أمام مزلقان قرية السفاينة بطوخ

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل أمام مزلقان قرية السفاينة بطوخ على طريق مصر إسكندرية الزراعي، وفر السائق هاربا.

الأجهزة الأمنية في القليوبية تنتقل لمكان الحادث

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لعلاجهم ورفع آثار الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث وأسبابه.