مصرع شابين إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بأسيوط

شهد الطريق الزراعي بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بقرية بني رافع، ما تسبب في مصرع شابين، وتم التحفظ عليهم بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بقرية بني رافع دائرة المركز، ووجود ضحايا في الحادث.

مصرع شخصين في الحادث

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ملاكي ووفاة شابين كانا يستقلانها في الحال، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية للتصريح بدفن الجثتين.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

يذكر أن حادث آخر وقع اليوم، أصيب فيه 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بعدما انفجر إطار السيارة، واختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة وإصابة من بداخلها