إصابة طالبين في انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب طالبان بجروح وكدمات وكسور جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب دراجة نارية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى طالبين مصابين بجروح متفاوتة، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر.

حالة المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من أحمد هشام علام، طالب، ومقيم في قرية النشو بمركز إيتاي البارود، بجرح في الوجه وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، وإسلام محمود عامر، 19 سنة، مقيم في إيتاي البارود، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، للوقوف على الملابسات.