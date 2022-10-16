بيان عاجل للحكومة بشأن وفاة طفلتين بعد حقنهما بمضاد حيوي في صيدلية

تقدمت إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة بشأن واقعة وفاة طفلتين إثر حقنهما في إحدى الصيدليات بمضاد حيوي، مشيرة إلى أهمية تشديد الرقابة على الصيدليات لمنع الحقن بها.

تشديد الرقابة لمنع الحقن في الصيدليات

وطالبت سعيد، في بداية أعمال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بتشديد الرقابة لمنع انتشار حقن المرضى دون روشتة طبيب، مؤكدة أنّ مصر البلد الوحيد التي يُصرف فيها الدواء دون روشتة، كما يتم إعطاء حقن المضاد الحيوي في الصيدليات.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنّه يجب إعطاء الحقن في المستشفيات، وكذلك ترخيص أماكن لحقن المرضى.

تحذير من إعطاء الأدوية دون روشتة

واتفقت عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، مع سابقتها، محذّرة من إعطاء الأدوية دون استشارة طبيب أو روشتة.