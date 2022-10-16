مدرسة خاصة تجبر الطلاب على شراء بوكليت بـ1000 جنيه.. والتعليم: غير قانوني

اشتكى عدد من أولياء الأمور من إجبار الطلاب في إحدى المدارس الخاصة على شراء البوكليت الخاص بالمدرسة بمبلغ ألف جنيه إلى جانب كتب الوزارة، على الرغم من أنه كان يباع في العام الماضي بسعر 200 جنيه.

وأكد أولياء الأمور على جروب «حوار مجتمعي تربوي»، أن عدد أوراق البوكليت لا تتعدى الـ100، وأن الأسعار مبالغ فيها، وهو ما رفضه العديد من أولياء الأمور، خاصة ممن لديهم أكثر من طالب بالمدرسة.

إجبار الطلاب على شراء البوكليت مخالف للوزارة

ورداً على ما نشره أولياء الأمور، أكدت إيمان صبري مسئول التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما حدث مخالف للقرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة، مطالبة أولياء الأمور باسم المدرسة، لإرسال لجنة للتحقيق في الأمر فورًا ومحاسبة المخالفين في حالة ثبوت المخالفة.

حظر تحصيل أي مبالغ من أولياء الأمور

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن إجبار المدارس الخاصة والدولية علي شراء البوكليت بجانب كتب الوزارة، مخالف القرارات الوزارة المنظمة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات للمدارس بحظر تحصيل أي مبالغ من أولياء الأمور تحت أي مسمى «رسم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو أي مسمى آخر».

وأضاف المصدر، أن هناك لجان تفتيش ومتابعة على المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، والالتزام بالضوابط، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة.