حجازي: أولياء الأمور شركاء في العملية التعليمية.. ولا تطوير دون المعلم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أولياء الأمور شركاء للوزارة في العملية التعليمية، مشيرًا خلال لقاء مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات التربية والتعليم في المحافظة، إلى أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل، واسترجاع دور المدرسة التربوي، واكتشاف المواهب وتنميتها.

ووصل حجازي إلى محافظة دمياط لتفقد انتظام الدراسة في اليوم الأول لها، فيما رحبت الدكتورة منال عوض بالوزير في زيارته الأولى للمحافظة، مشيرة إلى أنها ناقشت معه عددا من الملفات لوضع حلول للتحديات والعقبات أمام الارتقاء بالمنظومة التعليمية في دمياط.

وخلال الاجتماع، ووجه حجازي تعليمات لقيادات التربية والتعليم في المحافظة بضرورة تذليل جميع الصعوبات أمام الطلاب، وتسليم الكتب لجميع الطلاب، مؤكدا أنه «لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه»، كما شدد على أنه لن يترك أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من أي مشكلة، ولن يقبل بأي تجاوزات أو أخطاء تعيق انتظام العملية التعليمية.

وطالب حجازي بضرورة البدء في نشر الوعي الطلابي بشأن التغيرات المناخية، مع استضافة مصر للمؤتمر العالمي للتغيرات المناخية في شرم الشيخ، والمقرر أن تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمعرض كبير، كما شدد على ضرورة زيادة وعي طلاب المدارس بالمشروعات القومية، لزيادة ودعم روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية، وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل.

وفيما يخص تطبيق يوم الأنشطة بالمدارس، أوضح حجازي أنه سيتم تطبيق الفكرة فيما لا يقل عن 25% من المدارس كمرحلة أولى، وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على مدار العام الدراسي في المدارس الأخرى.