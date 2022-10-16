إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزي أسيوط وأبنوب

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لـ 17 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وزراعة بمركزي أسيوط وأبنوب، خلال حملات الإزالات التي تتم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 التي تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

المتابعة المستمرة للحملات

وأكد محافظ أسيوط على متابعته الدورية والمستمرة لحملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى بالتنسيق مع كافة جهات الولاية الأجهزة المعنية في هذا الشأن من خلال تقارير يومية من شريف دياب، مسئول ملف الإزالات بالمحافظة.

حملات الإزالة خلال يوم واحد

وأوضح محافظ أسيوط أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 17 حالة بينهم 7 حالات تعدي مباني على مساحة 260 مترا و10 حالات تعدي على مساحة 6 قراريط و18 سهم أراض زراعية وأملاك دولة وري بمركزي أسيوط وأبنوب خلال حملات بإشراف العميد علاء عبدالجابر، سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة حسني درويش، رئيس مركز أسيوط، وتاج أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبنوب.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.