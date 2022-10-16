«القوى العاملة»: مكاتب التمثيل تسترد حقوق عمال مصريين في 3 دول

تلقت وزارة القوى العاملة ثلاثة تقارير من مكاتب التمثيل العمالي في إيطاليا ولبنان والسعودية، بشأن دورها في إعادة حقوق لعمال مصريين بالخارج، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بمساعدة العاملين بالخارج وأسرهم، في الحصول على مستحقاتهم.

تحويل مستحقات عامل متوفى من إيطاليا

وقال محمود حمزاوي؛ رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، إنه تم تحويل قيمة المعاشات المستحقة للمواطنة «ف.م.ق» ونجلها، من محافظة المنوفية عن والدهم المتوفى السابق عمله بإيطاليا، وذلك بأثر رجعي منذ تاريخ وفاته، وإقرار معاش شهري لهما، وذلك على حسابهما البنكي بمصر.

وأكد رئيس المكتب، أن المواطنة المذكورة أفادت باستلام هذه المستحقات، وأن المبلغ الذي تم تحويله بلغ 17000 يورو، بما يعادل نحو 325 ألف جنيه مصري.

وأضاف «حمزاوي» أن المكتب تلقى أيضا التماسا من المواطنة «ز.م.ع» من محافظة الدقهلية، بشأن تضررها من وقف صرف المعاش المقرر لها عن زوجها المتوفى السابق عمله بإيطاليا، وقام بالتواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية، وسيتي بنك، المنوط به تحويل المعاشات المستحقة إلى المستفيدين خارج إيطاليا، للوقوف على أسباب وقف هذا المعاش، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة تم استئناف صرف المعاش المقرر للمواطنة بانتظام، وتم توعيتها بما يجب اتباعه للحيلولة دون انقطاع صرفه مرة أخرى.

استغاثة مصرية لإصابة شقيقها ودخوله المستشفى بالرياض

وأوضح مكتب التمثيل العمالي بالرياض؛ برئاسة أحمد رجائي، رصد استغاثة سيدة مصرية لإصابة شقيقها ودخوله المستشفى بالرياض، وعلى الفور تواصل مع إدارة مدينة الملك سعود الطبية، وتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة، وحجز بالعناية المركزة لمتابعة حالته الصحية إلى أن استقرت، واستعاد وعيه بدرجة كبيرة، وسيتم خروجه بعد الاطمئنان عليه.

وزار أعضاء مكتب التمثيل، العامل في المستشفى، وتم التواصل مع والدة العامل أثناء الزيارة وطمأنتها على نجلها واستقرار حالته، وتبين أن الإصابة كانت نتيجة مشاجرة مع بعض العاملين من جنسيات أخرى، وتم العرض على السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض، والذي كلف القسم القانوني بالقنصلية بالمتابعة للحفاظ علي حقوق العامل المصري.

وفي نفس السياق، أكد مكتب التمثيل العمالي ببيروت؛ برئاسة شيرين سيد عبد الجواد، تلقي شكوى من مواطن يتضرر فيها من رفض صاحب العمل التنازل عن كفالته لدي صاحب عمل جديد، رغم انتهاء إقامته دون تجديد، وتواصل المكتب مع صاحب العمل وتقدم بطلب إلى المديرية الأمن العام اللبناني، وتمت الموافقة على نقل كفالة المواطن دون تنازل من الكفيل القديم، وتقدم المواطن وصاحب عمله الجديد لتنفيذ الموافقة، تمهيداً لحصوله على الإقامة المؤقتة حتى يتسنى له الحصول على إجازة العمل ومن ثم الإقامة السنوية.