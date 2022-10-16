رئيس الوزراء العراقي «المكلف»: لن نسمح باستباحة أموال المواطنين

قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، إنّه لن يسمح باستباحة أموال العراقيين.

وأضاف السوداني، في تغريدة على «تويتر»: «لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

تكليف السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وتابع: «‏وضعنا هذا الملف في أول أولويات برنامجنا»، قائلًا: «لن نسمح باستباحة أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين».

وكلف عبد اللطيف رشيد، الرئيس العراقي الجديد، الخميس الماضي، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.