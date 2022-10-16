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«الأعلى للإعلام» ينعى مدير الشؤون القانونية: أفنى حياته لخدمة عمله

كتب:

حسام حربى
12:32 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، خميس حسن، مدير عام الشؤون القانونية، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدّم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، وللعاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد المجلس، أنّ الراحل كان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، وأفنى حياته في خدمة عمله.

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