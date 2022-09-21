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بدء احتفالية «الأعلى للإعلام» لتكريم كبار الإعلاميين العرب بجائزة «الرواد»

كتب:

حسام حربى
10:11 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
حفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

حفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

بدأت منذ قليل، احتفالية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في قلعة صلاح الدين، لتكريم كبار الإعلاميين في الوطن العربي، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور وزراء الإعلام العرب والوفود المشاركة في الاجتماعات وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب.

تسليم جائزة «الرواد»

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تسليم جائزة «الرواد» لـ 11 من كبار الإعلاميين في الوطن العربي، وهم: «محمد سلماوي من مصر، عبدالله البقالي من المغرب، عيسى الشايجي من البحرين، محمد العريمي من سلطنة عمان، نبيل عمرو من فلسطين، محمد الحمادي من الإمارات، مؤيد اللامي من العراق، صادق محمد العماري من قطر، خالد بن حمد المالك من السعودية، محمد حسن سليمان الداوديه من الأردن ويوسف مارون القصيفي من لبنان».

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