تقلبات جوية تضرب البلاد.. وأمطار متفاوتة على أغلب المناطق (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه منذ مساء أمس بدأت البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية والتي كان معها فرص سقوط أمطار كانت متفاوتة الشدة، على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، استمرت خلال ساعات الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، وسقطت أمطار على بعض المحافظات، على مناطق متفرقة.

كميات الأمطار متفاوتة من منطقة لأخرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ولمياء حمدين: «الأمطار كانت متفاوتة من منطقة لأخرى، ولكن بتقدم ساعات النهار، من المتوقع أن تنحسر فرص سقوط الأمطار في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري».

فرص سقوط الأمطار نهارا اليوم بين خفيفة إلى متوسطة

وتابعت: «اليوم سيكون هناك فرص سقوط الأمطار خلال فترة النهار، وستكون الأمطار بين الخفيفة إلى المتوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وخلال فترة النهار سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة عن الأمس من درجتين إلى 3 درجات».