ضبط 68167 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 68167 مخالفة مرورية متنوعة.

المخالفات المرورية

من بينها المخالفات التالية:

(18818) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(2058) مخالفة السير دون تراخيص.

(8) دراجات نارية مخالفة.

(58) مخالفة موقف عشوائي.

(30) مخالفة لشروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها؛ لضبط المخالفات المرورية.

ضبط 1858 مخالفة مرورية

وتمكنت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق من ضبط 1858 مخالفة مرورية متنوعة، وجاءت كالتالي:

1299 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و197 مخالفة السير دون رخصة قيادة وتسيير، و14 دراجة نارية مخالفة، و19 مخالفة موقف عشوائي، و29 مخالفة شروط الترخيص.