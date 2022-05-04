ضبط 100 دراجة نارية بدون تراخيص في حملات مرورية بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، حملة مرورية مكبرة في شوارع المحافظة على مدار الساعات الماضية، لضبط الدراجات النارية المخالفة وغير المرخصة، حيث استهدفت الحملة برئاسة العميد عماد سرحان، قائد مرور الإسماعيلية، الدراجات النارية غير الحاملة للوحات المعدنية والمنتهية التراخيص في حملة لم تشهدها المحافظات منذ فترة طويلة.

أكمنة في منطقة نمرة 6

واستهدفت الحملة منطقة نمرة 6 والحدائق المفتوحة في الإسماعيلية والطريق الدائري وشارع محمد علي ومداخل ومخارج المحافظة.

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على الشارع الإسماعيلي خلال أيام عيد الفطر المبارك، وانتشار الخدمات الأمنية والمرورية في كافة المناطق المزدحمة.

ضبط 100 دراجة نارية في الحملات

ونجحت الإدارة العامة للمرور في الإسماعيلية في ضبط حوالي 100 دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص، كما تم ضبط أطفال دون السن خلال قيادتهم لدراجات نارية وتم التحفظ عليها.

وأكدت المصادر الأمنية استمرار الحملات بشكل يومي طوال أيام عيد الفطر المبارك، خاصة في المناطق الأكثر ازدحاما إضافة إلى استهداف الميادين والشوارع الرئيسية.

انتشار أمني في شوارع الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية انتشار الخدمات الأمنية المكثفة طوال فترة عيد الفطر المبارك، بدءا من وقت صلاة العيد وحتى انتهاء فترة الأعياد، حيث انتشرت الأقوال الأمنية في الشوارع والمساعدين لفرص السيطرة الأمنية على كافة الطرق والمحاور والتحرك السريع حال حدوث أي طارئ في شوارع المحافظة.

وكانت الاسماعيلية شهدت انتشار سيارات الإسعاف بسكل كبير على مدار الساعات الماضية في الشوارع والميادين والطرق الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة ضمن خطة الطوارئ المحددة في المحافظة.