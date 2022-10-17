كيف تحمي الأطفال من الحروق داخل المنزل؟.. «الصحة» توضح

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم مجموعة من الإرشادات والتعليمات للمواطنين بشكل يومي وكذلك روشتة علاجية لهم لحمايتهم، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي، لحماية الأطفال من الحروق داخل المنزل يجب عليك، فصل المكواة والأجهزة المماثلة في حالة عدم استخدامها، مشيرة إلى ضرورة ضبط درجة الحرارة السخانات بالمنزل على درجة حرارة لا تتجاوز 94% لتجنب الحروق أثناء الاستحمام.

حفظ السوائل الساخنة بعيدا عن متناول الأطفال

وأضافت وزارة الصحة والسكان: «لابد من حفظ السوائل الساخنة بعيدا عن متناول الأطفال، وكذلك حفظ المواد الكيميائية والولاعات وأعواد الثقاب بعيدا عن متناول الأطفال»، مشددة على ضرورة عدم حمل الطفل أثناء الطبخ على الموقد.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، خطوات بسيطة للحفاظ على أسنان الأطفال، موضحة: «لابد من تنظيف الأسنان في اليوم لمدة دقيقيتين، وتناول غذاء صحي متوازن مثل الفواكه والخضار والبروتينيات».

كيفية التواصل مع وزارة الصحة

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لابد من استخدام خيط الأسنان مرة واحدة فى اليوم على الأقل، وتجنب الغذاء الغير صحي، والحرص على شرب الكثير من الماء، واهمية شرب الحليب بشكل يومي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بهم وبالأمراض غير المعدية والمعدية والرد عليها من مصادرها الرسمية.