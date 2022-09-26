عمرو وهبة يزور مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان «صور»

زار الفنان عمرو وهبة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، وقابل الأطفال الناجين من حوادث الحروق، بهدف تقديم الدعم النفسي لهم، كجزء أساسي من العلاج ورعايتهم النفسية والمعنوية.

وكان في استقبال عمرو وهبة، سارة نظمي، رئيس قطاع التسويق والاتصال، وفريق من مؤسسة أهل مصر للتنمية.

شملت الزيارة جولة في المستشفى مع الطاقم الطبي، للاطلاع على آخر التطورات التي وصلت لها المستشفى؛ إذ أنه من المقرر افتتاحه في الربع الأول من العام المقبل، وحرص عمرو وهبة على أداء أنشطة مختلفة خلال اليوم.

عمرو وهبة يتحدث عن زيارته للمستشفى

وأعرب عمرو وهبة عن سعادته بهذه الزيارة، كونه يتواجد في أول مستشفى لعلاج الحروق وبالمجان في مصر والشرق الأوسط، مؤكدا إيمانه بقضية الحروق وضرورة وجود مستشفى لعلاجها في مصر، لإنقاذ مئات الآلاف من المصابين.

رئيس قطاع التسويق والاتصال تتحدث عن الزيارة

و قالت سارة نظمي، إن للفنانين دور مهم وبارز في إعادة دمج مصابي الحروق مرة أخرى في المجتمع؛ إذ تعتبر هذه الزيارات دافعا للناجين من الحروق أن يواجهوا المجتمع ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.

وفيما يتعلق بتطورات المستشفى وآخر التحديثات، فقد جرى الانتهاء من أعمال المباني والمحارة كافة، بكل الأدوار بنسبة 100%، والدهانات بنسبة 90%، وتركيب واجهات المستشفى وأعمال اللاند سكيب والسور بنسبة 99%.

ويجرى حاليًا العمل على تركيب المصاعد التي جرى إنجازها بنسبة 92%، والسلالم بنسبة 95%، والانتهاء من أعمال الشبكات الرئيسية بالأدوار الخاصة بالتكييف المركزي والكهرباء والإنارة وأنظمة إطفاء الحريق والمياه والصرف والإنترنت والتليفونات بكل الأدوار بنسبة 100%.