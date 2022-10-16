وصول آلاف السائحين الأجانب لميناء سفاجا اليوم

استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم، السفينة السياحية Queen Elizabeth وعلى متنها آلاف السائحين من جنسيات مختلفة، و998 فردا من طاقم السفينة القادمة من اليونان، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

رفع درجة الاستعداد بالميناء

وتحمل السفينة جنسية قبرص، وهي بطول 254 مترا وعرض 32 مترا وغاطس 8 أمتار، وتغادر مساء اليوم متجهة إلى ميناء صلالة بعمان، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان الطوارئ لكافة الجهات العاملة.

من جانبه شدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وسرعة إنهاء الإجراءات وأخذ كافة الاحتياطات الإجرائية والأمنية لاستقبال السياح.

إنهاء إجراءات استقبال السائحين

وأشارت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم إنهاء إجراءات جوازات السفر على متن السفينة أثناء دخولها للميناء واستقبال السياح بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تم إلزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم، يرافقها سيارات شرطة السياحة وقوات التأمين، وذلك لجذب العديد من السفن السياحية، وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بمكانتها.