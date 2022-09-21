إحباط 19 محاولة تهرب جمركي لبنادق وأقراص مخدرة وهواتف بجمارك سفاجا

تمكن رجال الجمارك بإدارة الحركة بالوردية الثانية بسفاجا برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 19 محاولة تهرب جمركي لـ 2 بندقية ضغط هواء وعدد من الأقراص المخدرة والهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات وبضائع متنوعة بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في أمتعة 19 راكبا

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة، اشتبه في الأمتعة الشخصية لـ 19 راكبا قادمين من السعودية والكويت والإمارات، وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 2 بندقية ضغط هواء وطائرة لاسلكية مزودة بجهاز تحكم عن بعد و280 قرص ڤيڤادول مخدر و168 قرص سولبادين المخدر وجهاز طبي و300 علبة سجائر أجنبية الصنع و26 هاتفا محمولا ماركات متنوعة، و675 زجاجة معطر جسم و550 قطعة مستحضرات تجميل و455 قطعة غيار سيارات جديدة و6193 قطعة ملابس جديدة و85 حذاء و100 شنطة حريمي ماركات عالمية مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

2.7 مليون جنيه قيمة التعويضات

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و779 ألفا و911 جنيها.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 19 محضر ضبط جمركي.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.