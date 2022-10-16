«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «100 مليون شجرة»

في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ وتزامنًا مع الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ، تحظى مبادرة «100 مليون شجرة» باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من المقرر إطلاقها الفترة المقبلة، وتهدف لزراعة 100 مليون شجرة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتستعرض «الوطن»، في صيغة سؤال وجواب كل المعلومات عن مبادرة 100 مليون شجرة وفقُا للهيئة العامة للاستعلامات.

تعريف مبادرة 100 مليون شجرة

هي مبادرة تستهدف تحديد 9 آلاف و900 موقع في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6 آلاف و600 فدان على مستوى الجمهورية، تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق، وتوفير الشتلات الزراعية بشبكات الري، ترتكز المبادرة علي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ما أهداف مبادرة 100 مليون شجرة؟

تهدف المبادرة إلى زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول علي أكسجين نقي، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، ومكافحة فقر الغذاء، والحفاظ علي رقعة المياه، وتشغيل الأيدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل.

كما أن هناك عوائد اجتماعية تستهدف الدولة المصرية من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء فضلًا عن امتصاص الملوثات والأدخنة، مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحسين نوعية الهواء.

من هم المشاركون في مبادرة التشجير؟

تمّ تحديد أدوار المؤسسات والوزارات في مبادرة 100 مليون شجرة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ما هي أنواع الأشجار المثمرة المزروعة؟

حددت وزارة البيئة أنواع الأشجار التي يتمّ زراعتها في مبادرة 100 مليون شجرة علي عدة محاور، بداية من كونها زراعات لها عائد اقتصادي، سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون، أو أشجار خشبية، أو أشجار أخرى، إضافة الي تحديد معايير أنواع واحجام الأشجار التي ستزرع وأيضًا معرفة مدى احتياجها للمياه وسهولة ريها وقدرتها على امتصاص الملوثات من الجو.