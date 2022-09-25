المحافظات تكتسي بمبادرة «100 مليون شجرة».. مصر لونها أخضر

تسابق المحافظات، الزمان، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حتى تصبح مدن وقرى مصر تفوح بالروائح العطرة من أشجار الزينة والفاكهة، إذ غرست الوحدات المحلية آلاف الأشجار بالميادين والشوارع العامة والطرق الزراعية والصحراوية ومحيط المنشآت العامة، من أجل إضفاء البهجة والشكل الجمالي، ولخلق بيئة صحية ونظيفة، والحد من التلوث والاحتباس الحراري، والإنبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، بالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ «cop27» وتستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.

غرس شتلات مثمرة بمحيط المدارس ومراكز الشباب بالصعيد

في محافظات الصعيد، وزعت الوحدة المحلية بمركز بني مزار في شمال المنيا، 3 آلاف شجرة على المجالس القروية لزراعتها بمحيط المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، كما غرست محلية ديرمواس 981 شتلة، وغرست محلية أبو قرقاص أشجار التوت والرمان والزيتون، بطريق ترعة سرى باشا بنزلة أسمنت.

وفي الوادي الجديد تم زراعة أشجار النخيل على مساحة 12707 فدادين في 8 مناطق بمراكز المحافظة الخمس، وفي أسوان تم زراعة 100 نخلة مثمرة بالطرق الرئيسية وأماكن الانتظار العامة، للحد من الاحتباس الحراري، وفي سوهاج أهدت وزارة البيئة 14 ألف شجرة توت وجوافة للمحافظة كما تسلمت أشجار زينة ومثمرة من قطاع شئون البيئة.

زراعة أشجار مقاومة للجفاف وتنمو بالبيئات المختلفة بالدلتا

وفي محافظات الدلتا، زرعت محافظة الغربية 23 ألف شجرة مثمرة وأخرى من أنواع الكافور التي تتميز بكبر وسمك جذوعها بجانب أشجار الصفصاف والتي يصل ارتفاعها من 30 إلى 50 قدما، وشجرة الجوالين المقاومة للجفاف وتنمو في مختلف البيئات.

وفي القليوبية، تم زراعة 4400 ألف شجرة من أنواع الفيكس نيتدا وبونسيانا وفيكس بنجامينا وتيكوما، في المناطق الأكثر تلوثا مثل المنطقة الصناعية والخانكة بهدف تنقية الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي كفر الشيخ تم زراعة 22 ألف شجرة جوافة وليمون وبرتقال ونخيل، كما تم إقامة حديقة مفتوحة بطول كيلو متر مربع حيث تم تنجيلها ووضع ألعاب بها، ودعمها بمجموعة من الأشجار النادرة، لتكون أول حديقة متكاملة بموقع متميز تستقبل 50 ألف زائر خلال الشهر الواحد.

وفي مدن القناة تم زراعة 10 كيلو متر في محافظة السويس بأشجار زينة ونخيل، أما في شمال سيناء فخصصت المحافظة 11000 ألف شتلة زيتون لتوزيعها في أنحاء المحافظة، بواقع: 5000 شتلة لمدينة العريش، و3000 لبئر العبد، و2000 لمدينة الشيخ زويد، و2000 لمدينة رفح، وعدد من أشجار النخيل بوسط سيناء.