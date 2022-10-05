خبير عن مبادرة 100 مليون شجرة: تسهم في توفير «رئة خضراء» للمواطنين

مبادرات عدة أطلقتها مصر للحفاظ على البيئة وللحد من التغيرات المناخية، منها المبادرة الرئاسية للتشجير «100 مليون شجرة» ضمن جهود الدولة في ملف المناخ تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ «COP27»، التي تستضيفها شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وتهدف لزراعة 100 مليون شجرة بمختلف المحافظات.

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن هناك العديد من المبادرات الفعالة التي أطلقتها الدولة للحد من التغيرات المناخية، وتحسين جودة البيئة، مشيرا إلى أن مبادرة «100 مليون شجرة» التي أطلقتها الحكومة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإقامة حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، ستسهم في توفير «رئة خضراء».

المبادرة تحدث نقلة نوعية في المدن

وأضاف «علام» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاهتمام بتلك المبادرة في كل القرى والمدن، يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية بكل مدينة، إذ ستسهم في خفض الانبعاثات والحد من التلوث، مشيرا إلى أن زراعة 12 شجرة يكفي لامتصاص انبعاثات السيارات، بما يسهم في خلق بيئة أكثر نقاء للمواطنين.

إفريقيا تفقد 25 ألف فدان أرض زراعية بسبب تغيرات المناخ

وأضاف مستشار برنامج المناخ العالمي، أن المبادرة تأتي في الوقت الذي تفقد فيه إفريقيا 25 ألف فدان أرض زراعية بسبب التغيرات المناخية، موضحا أن العالم فقد الكثير من الغابات بسبب تغير المناخ، وفي المقابل فإن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة تعمل على تكوين رئة تمتص أكاسيد الكربون.

وأكد أن الشجرة لها أهمية اقتصادية كبيرة جدا، إذ تُباع كأخشاب وتستخدم في صناعات أخرى، وبالتالي فإنها نظام إنتاجي وغذائي ومناخي كامل.

وأوضح أن أهم قضية للدول الأفريقية في قمة المناخ المقبلة، ستكون التمويل، لأن الدول الصناعية أفسدت المناخ ولا تريد دفع التكلفة، كما أن كثيرا من الدول الصناعية الكبرى لم توقع على اتفاقية الحد من انبعاثات التغير المناخي حتى الآن.