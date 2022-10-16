مزاد علني على 17 محلا بأبوتيج وطرح سوق العوامر ومطعم نادي العاملين للإيجار

أجرت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، مزايدة علنية على 17 محلا بالوحدة المحلية بمركز أبوتيج، وذلك لتأجيرها لمدة 3 سنوات وفقا لأحكام القانون 182 لسنة 2018.

طرح سوق العوامر للإيجار

كما أعلنت المحافظة عن طرح مزاد علني عام لتأجير سوق العوامر لمدة 3 سنوات وحددت الجلسة يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري وتضمن شروط المزاد سداد قيمة كراسة الشروط مقابل 299 جنيها + 14%؜ قيمة مضافة و45 ألف جنيه التأمين الابتدائي للسوق يتم سدادها للجنة قبل البدء في التزايد على أن يكمل هذا التأمين إلى نسبة 10%؜ من القيمة الإيجارية عن الثلاث سنوات كتأمين نهائي وسحب كراسة الشروط والمواصفات شرط أساسي لدخول المزاد.

تأجير سوبر ماركت ومطعم بنادي العاملين بالمحافظة

وأعلنت المحافظة عن طرح سوبر ماركت ومطعم بنادي العاملين بالمحافظة بنظام المزايدة العلنية وذلك خلال جلسة يوم 31 أكتوبر على أن تتضمن الشروط دفع 2000 جنيه كتأمين ابتدائي عن كل محل والتأجير 3 سنوات وسحب كراسة الشروط كشرط أساسي لدخول المزاد وقيمتها 351 جنيها ويتم سداد التامين قبل بدء لجنة المزاد ويكمل هذا التأمين 10%؜ من القيمة الراسية.