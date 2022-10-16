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البنوك تتيح فتح حسابات مجانا بمناسبة يوم الادخار العالمي: لمدة أسبوعين

كتب:

منى صلاح
01:10 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
بنك - أرشيفية

بنك - أرشيفية

وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية، اليوم الأحد، بضرورة وقف العمل بالرسوم المفروضة على فتح الحسابات المختلفة، مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية، بدءاً من اليوم ولمدة أسبوعين متتالين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للادخار.

فعاليات اليوم العالمي للادخار

وأضاف الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي، أنَّه حرصاً من القطاع المصرفي على تعزيز جهود الشمول المالي ونشر الخدمات المصرفية بين المواطنين، يتم إطلاق العديد من الفعاليات التي تستهدف فتح الحسابات البنكية المجانية وإصدار البطاقات بدون رسوم، ومنها اليوم العالمي للادخار الذي يستمر العمل بفعالياته حتى نهاية أكتوبر الجاري.

إصدار بطاقات وفتح حسابات بالبنك مجانا

وتشمل فعاليات اليوم العالمي للادخار تيسير الإجراءات والخدمات البنكية، من إصدار بطاقات مدفوعة مقدماً وبطاقات مدينة معفاة من الرسوم، وحوافز أخرى تشجع الأفراد على استخدامها في معاملاتهم اليومية والحياتية بديلاً عن النقد أو «الكاش».

إطلاق المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الموبايل البنكية

كما يتم إطلاق المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الموبايل البنكية، وتشجيع العملاء على استخدامها من خلال العروض، ونشر التثقيف المالي للفئات المختلفة من المجتمع.

وتستهدف الدولة المصرية تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي بحلول عام 2030، وذلك من خلال العديد من المبادرات التي ترعاها الجهات الرسمية ومنها البنك المركزي المصري الذي تعمل البنوك المحلية بتوجيهاته.

ويسهل التعامل بالبطاقات النقدية وإيداع الأموال بالبنوك عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وبالتالي رفع مستوى الشفافية، واستغلال تلك الأموال في المشروعات الإنتاجية ما يعود على الدولة ومواطنيها بالرفاهية.

كما يوجد العديد من الحسابات المصرفية بالبنوك، سواء الحسابات الجارية أو حسابات التوفير، وكذلك البطاقات مثل بطاقات الائتمان والبطاقات المدينة وبطاقات الشراء وغيرها، والتي تتنافس البنوك فيما بينها في طرحها بأفضل مميزات لجذب أكبر قاعدة من المتعاملين إلى عملائها.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.