"يوم الادخار".. البنوك تطرح حسابات ومحافظ إلكترونية مجاناً

يحتفل العالم فى نهاية شهر أكتوبر من كل عام بيوم «الادخار العالمى»؛ وذلك بهدف الترويج للادخار دولياً، ونشر الوعى لدى المجتمع، حيث تم تخصيص هذا اليوم على يد الإيطالى «فيليبو رافيزا» فى المؤتمر الأول الذى عقده تجمع بنوك الادخار عام 1924، حيث سعت البنوك المجتمعة للترويج لأثره الإيجابى على الاقتصاد والمجتمع، وذلك بالاشتراك مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى.

وعلى المستوى المحلى، تحتفل البنوك المصرية، ولمدة أسبوعين، بيوم الادخار، لما له من أهمية فى تعزيز مفهوم الشمول المالى، حيث يقود البنك المركزى المصرى مسيرة التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى، من خلال التعاون مع المجلس القومى للمدفوعات، وبالتنسيق مع البنوك المصرية وأجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات التى تعمل على تشجيع التعامل اللانقدى والحد من التعامل بـ«الكاش» والتى يأتى على رأسها مبادرة الأسبوع العربى للشمول المالى، التى تنعقد خلال شهر أبريل من كل عام، بالإضافة إلى اليوم العالمى للشباب، الذى ينعقد لمدة أسبوعين فى منتصف أغسطس من كل عام.

وبدأت البنوك العاملة فى السوق المحلية، منذ منتصف أكتوبر الجارى، فعالياتها الخاصة بـ«يوم الادخار العالمى»، حيث أعلنت عن المشاركة وإتاحة فتح حسابات بنكية مجاناً ودون مصاريف أو حد أدنى، بالإضافة إلى تقديم باقة متنوعة من العروض والخدمات المجانية حتى نهاية الشهر الجارى، حيث تتزامن هذه المبادرات مع جهود البنك المركزى الفعالة فى تعزيز التعامل بنظام الدفع الإلكترونى من خلال حملته «باى باى نقدية.. ده زمن الإلكترونية»، التى يتبناها البنك المركزى، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وبعض البنوك العاملة فى السوق المحلية، بهدف التوعية بمزايا السداد الإلكترونى.

22 بنكاً تعلن عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" مشاركتها في الفعاليات.. وتبدأ طرح مزايا للعملاء على مدار أسبوعين

وجاءت إعلانات البنوك عن مشاركتها فى يوم الادخار العالمى من خلال الصفحات الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث رصد «الوطن الاقتصادى» نحو 22 بنكاً أعلنت عن مشاركتها فى الفعاليات على موقع التواصل الاجتماعى، والتى يأتى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، الذى أعلن عن إمكانية فتح حسابات بنكية والحصول على محفظة الأهلى الإلكترونية «فون كاش» مجاناً، كما أعلن بنك مصر عن إتاحة فتح الحسابات مجاناً، والحصول على بطاقة BM أو بطاقة GO مجاناً للشباب، بالإضافة إلى إعفاء الشباب الأقل من 16 سنة من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS ضمن برنامج الشباب.

كما أعلن بنك القاهرة عن إمكانية الحصول على أى من بطاقات البنك المدفوعة مقدماً مجاناً دون مصاريف، بالإضافة إلى الحصول على 25 جنيهاً رصيداً هدية عند الاشتراك، وتفعيل محفظة «قاهرة كاش»، فيما أطلق البنك الأهلى المتحد فعاليات اليوم العالمى للادخار من نادى بورسعيد الرياضى بمحافظة بورسعيد، وأتاح إمكانية الاشتراك فى المحفظة الإلكترونية مجاناً عبر أى فرع من فروع البنك.

وعلى نفس السياق، أعلنت بنوك «المصرف المتحد، قطر الوطنى الأهلى، الزراعى المصرى، الكويت الوطنى، الأهلى الكويتى، بنك المشرق، التجارى وفا بنك، بنك saib، بنك بلوم، مصرف أبوظبى الإسلامى، الاستثمار العربى، العربى الأفريقى الدولى، الإمارات دبى الوطنى، بنك الإسكندرية، أبوظبى التجارى، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامى، عوده» عن فتح الحسابات البنكية مجاناً دون مصاريف ودون حد أدنى.

علاء فاروق: "البنك الزراعي" يُشجع الحرفيين وصغار التجار على فتح الحسابات دون سجل تجاري.. ويستعد لإطلاق برنامج تمويلي للمرأة الريفية والأسر الأكثر احتياجاً

وتعليقاً على المناسبة، قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه يعمل على إتاحة جميع اﻟﺨﺪﻣﺎت المصرفية والتمويلية ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ تحقيقاً للشمول المالى، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الوعى بالخدمات المالية والمصرفية لدى جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن البنك الزراعى يشارك فى الاحتفال بأسبوع الشمول المالى ويوم الادخار العالمى بمجموعة متميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية للعملاء الحاليين والجدد، لافتاً إلى أن هذه المزايا تتضمن السماح للعملاء الجدد بفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير مجاناً، دون أى مصاريف إدارية، ودون حد أدنى.

وأوضح رئيس البنك الزراعى أن مصرفه يقوم بعمل فعاليات توعوية لتشجيع الحرفيين، وأصحاب المهن الحرة، وصغار التجار، على فتح الحسابات، دون سجل تجارى، وفق إجراءات البنك المركزى التى تتيح للعملاء فتح هذه الحسابات ببطاقة الرقم القومى، لتحفيزهم على فتح حسابات بالبنوك والاستفادة من الخدمات المصرفية، مع إمكانية إصدار بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع بالمجان.

وأضاف أن البنك يستعد لإطلاق برنامج للتمويل متناهى الصغر، والذى يستهدف الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل وأصحاب الحرف اليدوية البسيطة، وصغار التجار بالريف، بالإضافة إلى المرأة الريفية، موضحاً أن البرنامج التمويلى الجديد يقدم قروضاً متناهية الصغر تتراوح قيمتها بين 2000 و1000 جنيه دون مصاريف وبإجراءات بسيطة.

كما أشاد بحرص البنك المركزى برئاسة المحافظ طارق عامر، على ترسيخ وتعزيز مفهوم الشمول المالى بما يعزز الاقتصاد القومى من خلال هذه المناسبات التى تشارك فيها جميع البنوك العاملة فى مصر، وجذب وتحفيز كافة فئات المجتمع للتعامل من خلال النظام المصرفى، مضيفاً أن البنك الزراعى يعمل وفق خطط وبرامج استراتيجية لتطبيق مفهوم الشمول المالى من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 1200 فرع فى قرى ومحافظات مصر، كما يعمل البنك حالياً على تحديث وإعادة تأهيل كافة فروع البنك ودعمها بأحدث التقنيات، وتستهدف المرحلة الأولى تطوير 650 فرعاً على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى، فضلاً عن زيادة عدد الفروع إلى 2000 فرع خلال الخمس سنوات المقبلة.

عاكف المغربي: بنك مصر يشارك بقوة في فعاليات "يوم الادخار".. وموظفو البنك موجودون في أكثر من 560 مكاناً خارج الفروع لتقديم المنتجات للعملاء مجاناً

من جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يشارك بقوة فى فعاليات اليوم العالمى للادخار، الذى يقام تحت رعاية البنك المركزى المصرى، مشيراً إلى أن موظفى البنك موجودون خارج الفروع فى أكثر من 560 مكاناً لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء خلال فترة الفعالية.

وأشار إلى أن البنك يقدم العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية خلال فعاليات الأسبوع العالمى للشمول المالى واليوم العالمى للادخار، والتى تتضمن فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحسابات، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة «ميزة» للخصم الفورى أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفورى مجاناً.

وأضاف أن البنك يتيح للعملاء من سن 16 سنة وحتى 30 سنة الحصول على بطاقة BM أو بطاقة GO مجاناً، كما يعفى العملاء الأقل من 16 سنة من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS ضمن برنامج الشباب.

وأضاف «المغربى» أن بنك مصر يولى اهتماماً كبيراً بالتثقيف المالى للعملاء وغير العملاء، إلى جانب تطوير واستحداث المنتجات المصرفية التى تناسب جميع الفئات العمرية، وبما يتماشى مع التطور التكنولوجى الحالى لمواكبة تطلعات العملاء والحد من التعامل النقدى.

عمرو نصير: "SAIB" يشارك في الفعاليات بفتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية مجاناً.. ونخطط للانتشار في مختلف المناسبات الرياضية

فى السياق نفسه، قال عمرو نصير، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسى ببنك saib، إن مصرفه يشارك فى فعاليات يوم الادخار من خلال مجموعة من العروض والمميزات للعملاء، وذلك من خلال فتح حسابات بنكية للعملاء الجدد مجاناً دون مصاريف، بالإضافة إلى إصدار محافظ إلكترونية saib Wallet مجاناً.

ونوه «نصير» بأن البنك قام برعاية أول مهرجان لألعاب الانزلاق يوم 17 أكتوبر 2020 الجارى، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى المدينة الشبابية بالأسمرات، حيث قام البنك بفتح حسابات بنكية للمواطنين وإتاحة الاشتراك فى محفظة الهاتف المحمول saib Wallet مجاناً.

وأشار إلى سعى البنك الدائم لإﺗﺎﺣﺔ جميع اﻟﺨﺪﻣﺎت المصرفية والتمويلية ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ تحقيقاً للشمول المالى، وتعزيز الوعى بالخدمات المالية والمصرفية لدى فئات المجتمع المختلفة.

ولفت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك، إلى أن مشاركة بنك saib فى فعاليات يوم الادخار تتماشى مع توجهات البنك المركزى لدعم الشمول المالى، وذلك انطلاقاً من دور البنك الرائد فى تعزيز مبدأ الشمول المالى، والذى يهدف إلى حصول كل فرد ومؤسسة فى المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، وتحقيق الاستقرار المالى وارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق النمو الاقتصادى للدولة.