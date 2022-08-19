خدمات طبية وعلاجية لـ1795 مواطنًا في قرية أسطال بمركز سمالوط

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان

وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أسطال بمركز سمالوط، خلال يومي 17 و18 أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1795 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

تحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت مختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء 291 حالة جراحة و486 حالة أطفال و198 باطنة و115 نساء و70 أسنان و139 أنف وأذن و331 جلدية و54 تنظيم أسرة و111 قلب، إلى جانب عمل 156 تحاليل مختلفة، و41 حالة موجات صوتية، و2 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ102 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 18 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ118 مترددًا، وتم استخدام 7 عيادات متنقلة.