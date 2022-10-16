أستاذ بمركز البحوث الزراعية: الدولة تشجع الفلاحين على إنتاج القمح «فيديو»

قال إبراهيم عبد الهادي، رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية، إن هناك وسائل لتحفيز المرزاعين على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح، متمثلة في وضع سعر استرشادي مبدئي للقمح من قِبل القيادة السياسية وهو 1000 جنيه، علاوة على مضاعفة وزارة الزراعة لكمية التقاوي المعتمدة من الأصناف عالية الإنتاج المتميزة والمقاوم للأمراض، متوقعًا تجاوزه 4 ملايين فدان هذا العام.

أصناف القمح عالية الإنتاج هذا العام

وأضاف رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع المذيعة آية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أنه يوجد هذا العام مجموعة من أصناف القمح عالية الإنتاج، وهي: سخا 95، جيزة 171، مصر 3، وسدس 14، مؤكدًا أنه تم مضاعفة الكميات عن العام السابق وفقًا لتعليمات القيادة السياسية.

وتابع "عبد الهادي"، أن وزارة الزراعة بدأت في تجهيز الأسمدة الشتوية الخاصة بمحصول القمح، مؤكدًا توافر الأسمدة والمبيدات والمغذيات الخاصة بمحصول القمح في الجمعيات الزراعية كافة، وأن المرزاعين يستلمون الأسمدة مع بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الدولة توفر حقول استرشادية نموذجية للمزارعين بكل قرى الجمهورية هذا العام؛ بهدف تعريف المزارع بالأماكن الزراعية والطرق المناسبة لزراعة محصول القمح من البداية حتى الحصاد على الطبيعة.

التغيرات المناخية لن تؤثر على محصول القمح

وأوضح رئيس قسم القمح بمركز البحوث الزراعية، أنه على الرغم من وجود تأثير للتغيرات المناخية إلا أن ذلك لن يؤثر على محصول القمح، معللًا ذلك بأن مركز البحوث الزراعية يتأقلم ويعمل وفقًا للظروف البيئة الشاذة، كتحمل درجات الحرارة العالية، أو مشاكل الملوحة والجفاف وغيرها.

وأكد أنهم يعملون على إنتاج أصناف وسلالات جديدة من القمح تتحمل الظروف البيئية القاسية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في محصول القمح عن العام الماضي، مشددا على أن العام الماضي كان إنتاج القمح 3.6 مليون فدان، أما هذا العام متوقع تجاوزه 4 ملايين فدان، بالإضافة إلى مساحات جديدة بمشروع مستقبل مصر والوادي الجديد وتوشكى وسيناء.