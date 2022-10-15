«التموين»: بدائل القمح متاحة لمصانع المكرونة والمخابز السياحية بسعر عادل

قال الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن هناك بديلا للقمح والدقيق الحر مطروح من الدولة، ممثلة في وزارة التموين لأصحاب المخابز والمصانع لمدة شهر بالكامل، بسعر 8700 لطن القمح، و10 آلاف جنيه طن الدقيق لمصانع المكرونة والمخابز السياحية والإفرنجية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع الاستراتيجية الحيوية، لضبط أسعار المكرونات والفينو والعيش السياحي الحر.

زيادة المعروض أمام المواطنين

أوضح «كمال» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد» أن وزارة التموين تتدخل دائما في حل مشكلات السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال زيادة المعروض أمام المواطنين، وتقديم البدائل للتجار ولمصانع المكرونات والمخابز بسعر معلن بشكل رسمي، لافتا إلى أن قرارات الوزارة تعطى رسالة للمواطن بأن سعر المنتجات والسلع في يأتي في إطار السعر العادل المغطي للتكلفة.

الحكومة تقدم البدائل دائما للسوق لضبط معادلة العرض والطلب

وأشار الدكتور أحمد كمال، إلى أن الحكومة تقدم البدائل دائما للسوق لضبط معادلة العرض والطلب بعد زيادة المعروض وطرح السلع بالأسعار العادلة بالإضافة إلى أن هناك 250 مليون رغيف خبز يتم إنتاجهم يوميا في المخابز بالتعاون مع وزارة التموين بسعر 5 قروش للرغيف بوزن 90 جرام على مستوى 30 ألف مخبز.

توفير الكميات الكبيرة من السلع

وأكد معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن التموين تضبط الأداء وتحدد السعر المناسب والعادل مع توفير الكميات الكبيرة من السلع، وخلال أيام ستعود أسعار القمح والدقيق الحر الفاخر إلى ماكانت عليه بشكل منضبط بعد إتاحة كميات كبيرة من الأقماح في الأسواق.