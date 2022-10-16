خبير عن «القاهرة الإخبارية»: نقلة نوعية لاستراتيجية عمل الإعلام المصري

قالت الدكتورة هويدا الدر، أستاذ الإعلام ورئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية إعلام جامعة المنوفية، إنّ تدشين الشركة المتحدة لقناة القاهرة الإخبارية، نقلة نوعية لاستراتيجية عمل الإعلام المصري، كونها أول قناة مصرية إقليمية تمتلك شبكة مراسلين بمختلف دول العالم.

قناة القاهرة الإخبارية

وأوضحت الدر لـ«الوطن»، أنّ الإعلام المصري على مدار السنوات الماضية عانى من افتقار للقنوات الإقليمية المهتمة بالشأن العربي، مشيرا إلى أنّ قرار الشركة المتحدة بتدشين قناة القاهرة الإقليمية جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة بعد أن تغيّرت ملامح المنطقة العربية منذ مطلع القرن الحادي عشر، ما أوجب وجود قناة مصرية إقليمية تهتم بالشأن العربي وتوضح للمواطن متغيرات الأحداث المحيطة به، حتى لا يتم استقطابه ذهنيا من قبل القنوات الإقليمية التي تعمل لصالح الدول الغربية.

واختتمت رئيسة قسم الإذاعة والتلفزيون حديثها، معربة عن أمنياتها بالنجاح لقناة القاهرة الإخبارية، معتبرة قرار تدشينها قفزة جادة لوضع الإعلام المصري في نصبه الحقيقي.

تدشين قناة القاهرة الإخبارية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت أنّ «قطاع أخبار المتحدة» الذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، سيضم أكثر من قناة، منها قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وأخرى إقليمية تحمل اسم القاهرة الإخبارية، وقناة «إكسترا الحدث» إلى جانب خطة تطوير شاملة لقناة «إكسترا نيوز».