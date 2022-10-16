الطاهري: «القاهرة الإخبارية» تعتمد على كوادر مصرية لهم خبرة في قنوات دولية

فنّد أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عددًا من التساؤلات بشأن قناة القاهرة الإخبارية، المقرر انطلاقها قريبًا، والإجابة على هذه التساؤلات، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب أحمد الطاهري، عبر حسابه بـ«فيس بوك»، قائلًا: «لكل من يسأل، لماذا تم الاعتماد بتوسع على كوادر ماسبيرو وقطاع الأخبار في قناة القاهرة الاخبارية؟، الإجابة إن هذه هي مدرسة مصر في الأخبار، وبالتالي هي المدرسة الأصيلة التي يتم البناء عليها.

وتابع: «لماذا تم الاعتماد على عدد من كوادر قناة إكسترا نيوز؟ الإجابة أمر طبيعي لأن هذا استثمار مؤسسة وتم إعدادهم لهذه المهمة على مدار عام، وهل قمنا بعمل إعلان وظائف؟ الإجابة أعلنا في يونيو 2021 عن طريق صفحة قناة إكسترا نيوز، وتقدم في اليوم نفسه أكثر من 5 آلاف شخص، وتمّ الاستقرار على فريق الانطلاق.

وأكد أنّ القناة بعد إطلاقها ستقوم بالإعلان عن المواقع الشاغرة من خلال موقعها الإلكتروني كحال كل القنوات العالمية، وهل تمت الاستعانة بكوادر مصرية لهم خبرات في قنوات إقليمية ودولية؟ الإجابة نعم ومعنا في الفريق من سبق لهم العمل في أكبر القنوات الإقليمية والدولية.

وأضاف الطاهري في تساؤلاته وإجاباته: «هل تصدر القناة باللغة العربية؟ الإجابة نعم ولكن أيضا تصدر باللغة الإنجليزية من خلال قناة صوتية وتبث hd وكذلك sd، وهل تمت الاستعانة بمذيعين من دول شقيقة عربية؟ الإجابة نعم ولكن بنسبة لاتتجاوز 10%، لأن مصر لديها فائض كوادر ولا نواجه عجز كوادر لكي نتوسع في هذا الأمر والكل يعمل وفق مدرسة الأخبار المصرية».

واختتم حديثه: «أخيرا بماذا نعد؟ الإجابة لا نعد إلا بالاجتهاد والعمل لكي تحجز القناة موقعها في المنافسة من يوم إطلاقها».