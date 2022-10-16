إعلامي كردي: «القاهرة الإخبارية» ستوصل الحقيقة إلى شعوب المنطقة

أشاد الإعلامي والكاتب الصحفي الكردي السوري، محمد أرسلان، بالتجربة الإعلامية الجديدة «قناة القاهرة الإخبارية»، التي يرى أنّها ستواجه تحديات كبيرة إقليميا وعالميا، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم.

قناة القاهرة الإخبارية

وقال أرسلان، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إنّه في ظل المرحلة التي تعيشها المنطقة، كان من المهم أن تمتلك مصر ردا مناسبا على من يدّعون أنّهم يمتلكون فضائيات وقنوات إخبارية، لا تراعي المهنية أو الحرفية في نقل الأخبار، لإيصال الحقيقة عبر أخبارها إلى شعوب المنطقة.

المسؤولية كبيرة أمام قناة «القاهرة الإخبارية»

وأضاف الإعلامي الكردي: «أعتقد أنّ المسؤولية كبيرة والتحديات عظيمة أمام الفضائية الوليدة، فهناك تحديات محلية وإقليمية وعالمية، وكلنا أمل أن تكون هذه القناة المنافس الإيجابي لتلك القنوات في إيصال الحقيقة للشعوب، وليس فقط شعوب المنطقة بل شعوب العالم بأكمله».

وتابع «أرسلان»: «نأمل وندعم إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، ونأمل أن تكون الرقم الأهم في الإعلام الإقليمي، أمنياتي بالنجاح للقاهرة الإخبارية والقاهرة التاريخية في هذه المهمة، التي قبلت أن تحملها على عاتقها».