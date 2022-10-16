«الرائدات للتنمية» بعد فوز مشروع تدوير مخلفات الأقمشة: هدفنا تحقيق حياة كريمة

بعد فوز مشروع إعادة تدوير مخلفات الأقمشة لتصبح ملابس بأسعار زهيدة بالمركز الأول فئة المرأة والتغير المناخي والاستدامة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بمحافظة الجيزة، أكدت سعيدة محمود، رئيس جمعية الرائدات المصرية للتنمية، المشرفة على المشروع، سعادتها بالتكريم وفوز المشروع.

وأضافت أن المشروع قائم على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة لتصبح ملابس بأسعار زهيدة من بواقي تفصيل الملابس وجمعية الرائدات تعمل في قرية بشتيل بالجيزة وتقوم بتجميع القصاصات من الأقمشة والجلود من المصانع وإعادة استخدامها في تنفيذ ملابس جديدة ومتنوعة بهدف العمل على تمكين اقتصادي للمرأة وتحسين دخل للأسر وخلق فرص عمل والحفاظ على البيئة من التلوث والمخلفات، كما يتم توفير الملابس بأسعار بسيطة.

التعامل مع المخلفات

وتابعت رئيس جمعية الرائدات لـ«الوطن»: «بدأت الفكرة عندما أطلقت وزارة البيئة مع المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بالحفاظ على البيئة وتم ملاحظة تخلص بعض المصانع من بقايا وقصاصات قماش وجلود إما بالحرق أو إلقاء المخلفات في القمامة، وتم التواصل مع جامعي القمامة بدلا من القيام بإلقاء بقايا القصاصات، وسوف تقوم الجهة بأخذها بمقابل مادي بسيط وإعادة تدويرها ثم بدأنا التواصل مع المصانع والورش وأصبحنا نحصل على بقايا الملابس والجلود منهم بشكل مباشر ومن هنا جاءت فكرة مشروع «فيد واستفيد».

الحفاظ على البيئة

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة والحد من الانبعاث الحراري الناتج عن حرق تلك المخلفات، ويوفر فرص العمل والتدريب على الحرف اليدوية المهددة بالاندثار، وتحسين المستوى الصحي للسيدات داخل القرية عن طريق التوعية واستخدام وسائل تنظيم الأسرة والمتابعة الدورية، ونشر ثقافة الاستفادة من الكميات المهدرة من المواد الخام وخلق روح التطوع والتعلم وعدم التواكل.

بشتيل قرية منتجة

وأوضحت أنه جرى تحويل قرية بشتيل إلى قرية منتجة وتدريب أكثر من 150 سيدة وفتاة وتنفيذ منفذ لتلك المنتجات، ونشر الفكرة في أقرب مركز وهو منشأة القناطر بواقع تدريب 50 سيدة في قريتين على إعادة تدوير الأقمشة ومستهدف نشر الفكرة على مستوى محافظة الجيزة.

وأكدت أن جمعية الرائدات للتنمية توفر حاليا أنواع مختلفة من الملابس وحاليا ملابس شتوية وسجاد بكميات بأيادي سيدات الجمعية.

تفعيل العمل التطوعي

وتابعت: بدأنا العمل عام 1995 بالعمل التطوعي بدون مقابل وكان الرائدات معظمهن غير معينات وبعدها حصلنا على دورات تدريبية وكل رائدة كانت مسئولة عن 500 أسرة من تنمية اقتصادية وتحسين الدخل، وكنا حلقة الوصل بين الأسر والجمعيات أو المجلس القومي للمرأة لتدريبهن وتأهيلهن لتطوير أداء المرأة، والمجلس القومي للمرأة ساعدنا كثيرا وأمدنا بمعدات وتدريب لمدة شهر، وتم تدريب 25 سيدة لإنتاج المشغولات، ونأمل إقامة منفذ دائم للسيدات أو فرصة تسويق للمنتجات لتوفير حياة كريمة لهم.

واختتمت «سعيدة» أنها حاصلة على ليسانس آداب قسم اجتماع، وتتمتع بخبرات 26 عاما في العمل الخدمي والمجتمعي، والجمعية تعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين خاصة الفتيات والسيدات.