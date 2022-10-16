انطلاق «كايرو بايك» الخميس المقبل في القاهرة.. صديق للبيئة والساعة بـ«جنيه»

ينطلق مشروع كايرو بايك، الخميس المقبل في وسط القاهرة، حيث يبدأ تشغيل المرحلة الأولى منه، وهي عبارة عن 26 محطة جاهزة ومعدة بالدراجات لانطلاق المشروع، وتشجيع وسائل الانتقال الآمنة، والحد من التلوث والإزعاج، وتقليل استخدام السيارات الخاصة وسط البلد.

محطات كايرو بايك تعمل بالطاقة الشمسية

وقال مصدر في محافظة القاهرة لـ«الوطن»، إنّ ما تردد من شائعات عن مشروع كايرو بايك من تعطل أو تأجيل لا أساس له من الصحة، وإنّما كان يتم الإعداد الجيد، حيث يتيح المشروع تأجير الدراجات للمواطنين بأسعار بسيطة تبدأ بـ«جنيه» للساعة، و«8 جنيهات» لليوم.

وأوضح المصدر، أنّ التأجير لساعات طويلة يكون به تخفيضات، مع تزويد محطات «كايرو بايك - دراجة القاهرة» بكل وسائل الأمان والحماية، حيث توجد كاميرات مراقبة في المحطات، علاوة على تشغيل المحطات بالطاقة الشمسية، من أجل بيئة نظيفة وترشيد الاستهلاك.

القاهرة أول محافظة تشهد إطلاق كايرو بايك

وتعد القاهرة أول محافظة تشهد إطلاق «كايرو بايك» بشكل موسع، حيث يصل المشروع إلى مناطق الزمالك وجاردن سيتي والكورنيش ورمسيس ووسط البلد، لتشجيع سكان ورواد المناطق على استخدام الدراجات بدلا من وسائل النقل الأخرى والتنقل بشكل سريع.

وانطلق مشروع كايرو بايك بالتنسيق بين محافظة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN HABITAT، وتمويل من مؤسسة دروسوس السويسرية drosos، ودعم فني من معهد سياسة النقل والتنمية ITDP.

ويأتي مشروع كايرو بايك مواكبا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل على أرض شرم الشيخ، للحفاظ على البيئة والحد من الزحام المروري، وتشمل المرحلة الأولى منه 250 دراجة موزعة على 26 محطة، من إجمالي 500 دراجة يتم توزيعها على 45 محطة، يتم تجهيزها تباعا ضمن مشروع كايرو بايك، والربط مع محطات مترو الأنفاق والنقل العام والجراجات الكبرى بوسط البلد.