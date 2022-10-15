جامعة عين شمس تفوز بالمركز الأول في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

شاركت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في فعاليات إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبرى في مجالي المشروعات المتوسطة ومشروعات المرأة.

وفازت الجامعة ممثلة في كلية الهندسة وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالمركز الأول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبرى.

كما فاز الدكتور محمد عبد العزيز من كلية الهندسة بالمركز الأول في مجال المشروعات المتوسطة عن مشروع لتحويل سيارة ركوب ذات محرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربية واختباراتها، وذلك بهدف وضع آليات وتنفيذ تحويل سيارة ركوب ذات محرك احتراق داخلي متاحة بالسوق المصرية إلى سيارة ذات آلات جر كهربية، ما يتوافق مع معايير الأمان العالمية والمواصفات القياسية المصرية والعالمية.

ويعتبر النموذج المخرج وأجهزة الاختبار المصاحبة له بمثابة بنية تحتية مناسبة لاختبار تصميم وتطوير الأجزاء والمنظومات التي يمكن تطويرها محليا في مجالات مختلفة منها منظمة البطاريات والشواحن والمحركات الكهربية، ونظم التحكم الذكية التي تعتبر مكونا أساسيا من مكونات السيارات الكهربية.

ويعد من أهم مخرجات هذه المبادرة؛ استخدام هذا النموذج لعمل اختبارات في البيئة المصرية ودراسة جدوى التحويل بالسوق المصرية ودراسة الأثر البيئي والاقتصادي للتحويل على المدى القصير والمتوسط وطويل الأمد.

تدريب 1200 مهندس على تصنيع أجزاء السيارات الكهربية

وقام الفريق بعمل تحويل لسيارة نصف نقل محرك يعمل بوقود الديزل إلى منظومة جر كهربية بالتعاون مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات، وكذلك قام فريق العمل بتنظيم رالى السيارات الكهربية لأربعة أعوام متتالية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي للعلوم والتكنولوجيا، الذي نتج عنه نماذج أولية لسيارات كهربية في 26 جامعة مصرية بمحافظات مصر المختلفة وتدريب أكثر من 1200 مهندس على تصميم وتطوير وتصنيع أجزاء السيارات الكهربية، ونظم التحكم الذكية بها، ما يتيح موارد بشرية مناسبة في المحافظات المختلفة لتفعيل مخرجات المبادرة على مستوى الجمهورية.

وقام فريق العمل على تطوير سيارة كهربية ذاتية القيادة بالتعاون مع شركة متجر للهندسة والتجارة وبتمويل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA للاستخدام في أماكن ومسارات محددة وتم تطوير تطبيق للهاتف المحمول لاستخدام السيارة.

كما فازت بالمركز الأول الدكتورة نهى سمير عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في مجال مشروعات المرأة عن مشروع شمس بي جرين، الذي يهدف إلى تنمية برنامج مستدام متكامل يعمل بشكل منظومي يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لعمل ادارة للنفايات في حرم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية كمرحلة أولى ثم الحرم الجامعي بجناحيه كمرحلة ثانية بيئيا.

ويتضمن المشروع حملة توعية شاملة للدراسين بالمعهد والموظفين لتدريب وتثقيف الدارسين بالمعهد والكليات المختلفة، وإنتاج منتجات صديقة للبيئة من مواد معاد تدويرها، وإجراء بحوث ودراسات.

في المرحلة الثانية من المشروع، تكمن الاستفادة الاجتماعية في توفير فرص عمل وخاصة بين الشباب والنساء الأقل حظا، كما يجري إشراك آلاف المتطوعين في هذا المشروع أو المبادرة سواء من داخل الحرم الجامعي (طلبة، باحثين، موظفين) وأيضا متطوعين من خارج الحرم الجامعي من المجتمع المحيط مثل (الدويقة، الوايلي، منشية ناصر) ومن الأهداف الاقتصادية للمشروع في توفير المواد الأولية وبالتالي العملة الصعبة إذ يقوم البعض باستيراد المواد الأولية من الخارج، وتتمثل الأهداف البيئة الواضحة للمشروع في المحافظة على الموارد الطبيعية.

ويعتبر من أهداف التنمية المستدامة للمشروع؛ ضرورة التنسيق وإدارة الجهات المختلفة ذات العلاقة، «مستهلك، مصنع جامع ومنتج»؛ للوصول إلى إدارة متكاملة للنفايات الصلبة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تدوير المخلفات بجميع أنواعها

كما يهدف المشروع إلى تمكين المرأة، ويتكون المشروع من وحدة متكاملة تطبيقية لمبادرة التحضر الأخضر التي تهدف إلى تدوير المخلفات بجميع أنواعها مثل تدوير الورق والمخلفات العضوية وإنتاج البيوجاز، وتدوير البلاستيك ونتاج الفيبر، والكانز لإنتاج النحاس وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج سماد عالي الجودة ووحدة الزراعة السطحية الهيروبونيك والأكوابونيك والوحدة تعمل كاملة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لتحقيق مبادئ التحضر للأخضر والتنمية المستدامة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.