إعلان الفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة الكبرى

أعلن السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عن فوز 18 مشروعا بالقاهرة الكبرى في مسابقة المشروعات الخضراء، مؤكدا أنه تم وضع معايير محددة لتقييم كل المشروعات وإتاحة تكافؤ الفرص بين مختلف المشروعات.

الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية

وأشار «بدر» خلال احتفالية الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة الكبرى، أن الفترة الماضية شهدت تنظيم مؤتمرات وورش عمل للتدريب والتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية من أجل تحسين البيئة، تزامنا مع قمة المناخ المقرر استضافتهاعلى أرض شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر وطني لعرض 162 مشروعا من مختلف المحافظات بمشاركة رئيس الوزراء، والإعلان عن 18 مشروعا الفائزة لعرضها في مؤتمر المناخ، لافتا إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تقدم لها 6281 مشروعا، حيث تهدف المبادرة إلى إشراك المواطن والمجتمع المدني في الحفاظ على البيئة ومراعاة البعد البيئي في كل المشروعات والاستثمارات، مع العمل على توفير مزيد من فرص العمل، لافتا أن المبادرة مستمرة على مدار الأعوام المقبلة.

دعم مبادرة المشروعات الخضراء

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن المحافظة سخرت كل مجهوداتها من أجل دعم مبادرة المشروعات الخضراء، مضيفا أن الدولة تسعى لدعم المشروعات صديقة للبيئة اتساقا مع رؤية مصر 2030، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحقيق نظام بيئي متكامل.