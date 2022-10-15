فوز 6 مشروعات في مبادرة المشروعات الخضراء بالجيزة.. منها «شجرة بيتنا»

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن 167 مشروعا تقدمت للمسابقة الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، والذي سيقام في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

6 مشروعات حققت المعايير المحددة

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمته محافظة القاهرة للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، والذي شهد حضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والسفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأشار محافظ الجيزة إلى تقييم كل المشروعات التي تقدم بها المتسابقون بمحافظة الجيزة، وحيث تم اختيار أفضل 6 مشروعات حققت كل المعايير المحددة، مؤكداً اختيار مشروع «شجرة بيتنا» المقدم من الطالبة دنيا إبراهيم السعيد الخطيب، ليكون سفيراً لمحافظة الجيزة ضمن مشروعات المبادرة، والذى ينتمى إلى فئة مشروعات الزراعة الحضرية لتنمية ضواحي المدن والأحياء بالمحافظة، من خلال زراعة الأسطح.

وأوضح أن فكرة المشروع تسهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية لخفض أسعارها، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، من خلال إشراك أهالي تلك المناطق بأعمال الزراعة وجني ونقل المحاصيل والأعمال الصناعية القائمة عليها، وإعادة التدوير مما يحسن من المستوى الاقتصادي لتلك الأسر.

أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأشار محافظ الجيزة، في كلمته خلال المؤتمر، إلى أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن إستعدادات الدولة لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

المشروعات الفائزة كبيرة الحجم

واستعرض محافظ الجيزة المشروعات التي تم اختيارها، وضمت من فئة المشروعات الفائزة كبيرة الحجم المشروع المقدم من المهندس أمير إبراهيم، والخاص بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبو رواش، ومن المشروعات متوسطة الحجم مشروع مقدم للأمن الغذائي، ومن المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، المقدم من اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي «Rabbit»، ومن المشروعات المجتمعية غير الهادفة للربح المقدم من إسلام عبد الخالق أبو بكر من مدرسة «صن الدولية» للغات، وهو إعادة استخدام النفايات في الأنشطة التعليمية، ومن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيرات المناخ المشروع المقدم من السيدة سعيدة محمود حسين جمعية الرائدات والمثقفات المصرية للتنمية بمشروع «فيد واستفيد».

تعريف المواطنين بالمبادرة وأهدافها

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الاحتفال اليوم بالمشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هو تتويج لجهود كبيرة بذلت خلال الأيام الماضية من جانب فرق العمل بالمحافظات والتى سارعت منذ اليوم الأول الى تعريف المواطنين بالمبادرة وأهدافها، مشيرًا إلى أن القاهرة شهدت عقد أكثر من 40 لقاء تنوعت ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل، إضافة الى جهود التوعية بالتعاون مع الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والوزارات المختلفة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروعات المقدمة بلغت 949 مشروعًا متنوعًا، منها 365 مشروعا مكتملا ومستوف لكل معايير المبادرة، موجهًا الشكر لشباب القاهرة المتميزين ولكل من شارك وساهم بفكرة جديدة لإنجاح هذه المبادرة موجهًا الشكر والتقدير لكل من وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية ولجان التحكيم على جهودهم الداعمة لإنجاح المبادرة.

وذكر أن المشروعات الفائزة بمحافظة القاهرة هي مشروع تشغيل وسائل نقل عام صديقة للبيئة وذكية، والذي تقدمت به هيئة النقل العام عن فئة المشروعات الكبرى، ومشروع تحويل سيارة ركوب ذات محرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربية، والذي تقدمت به كلية الهندسة بجامعة عين شمس عن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع تحويل بواقي الطعام إلى طاقة نقية عن فئة المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، ومشروع تنظيف مياه النيل من المخلفات وإعادة تدويرها، والذي تقدمت به جمعية الكشافة البحرية بالقاهرة عن فئة مبادرات ومشروعات غير هادفة للربح، ومشروع مقدم من معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس عن فئة مشروعات المرأة.