الكاتب اللبناني محمد سعيد الرز: قناة «القاهرة الإخبارية» إضافة كبيرة للإعلام

أشاد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز، بتجربة قناة القاهرة الإخبارية والتي تقترب من الانطلاق، مؤكدا أنها وفقا للمبادئ التي يقوم عليها الدور المصري، فإنّها ستكون مكانا لحل الأزمات العربية المشتعلة وإطفاء نارها.

وقال «الرز»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إنّ إطلاق قناة تليفزيونية عربية دولية من القاهرة مثل قناة القاهرة بالذات سيضيف إلى الإعلام العربي نوعية جديدة، بما تمثله مصر من دور ومكانة كبيرة ومتقدمة على الصعيدين العربي والإسلامي، بل وإن مصر لها مكانتها الأساسية في الوضع العالمي.

ستعكس الموقف العربي الواحد الذي تسعى مصر لتحقيقه

وأضاف الكاتب الصحفي اللبناني: «لا شك أن هذه القناة ستحمل رسالة، وهذه الرسالة تستمد فحواها من طبيعة ودور مصر، من المبادئ التي تلتزم بها مصر، ستعكس الموقف العربي الواحد الذي تسعى مصر دائما لتحقيقه، وستعكس بالتأكيد الأهداف الجامعة للمنطقة العربية ولمنطقة الشرق الأوسط في هذه الفترة الحرجة بالذات من المتغبرات العالمية التي نشهدها حاليا».

بلورة المفاهيم الجديدة

وأكد أنّ إنشاء قناة القاهرة الإخبارية، سيساهم في بلورة المفاهيم الجديدة التي بدأت تطرأ على العالم العربي، وأن تكون وسيلة للتأسيس لتضامن عربي فعال يواكب المتغيرات الدولية التي نشهدها، وستكون وفقا لرؤيتي مكانًا لحل الأزمات العربية وإطفاء الأزمات العربية العربية التي تؤثر سلبًا على العمل العربي المشترك.

وفي ختام تصريحاته، أوضح «الرز»، أنّ القناة الجديدة ستكون عليها التعامل مع المفاهيم التي تحاول بعض القوى فرضها على المنطقة العربية والتصدي لها، وبعضها استغل قضية الإرهاب لفرض هذه المفاهيم ووجهات نظره.