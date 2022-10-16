محافظ قنا يسلم 53 عقد عمل للفتيات الأولى بالرعاية 

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تسليم عقود عمل لـ53 فتاة، وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» للمواطنين، وخلق فرص عمل لهم، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد جابر، مدير عام مديرية القوى العاملة بقنا، والدكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

فرص عمل للفتيات

وأشار محافظ قنا إلى أن هذه الفرص تأتي تنفيذا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، حيث تم تسليم 53 عقد عمل للفتيات، منها 28 عقد عمل في مدارس دريمز، و12 عقد عمل في مدارس أجيال المستقبل، و7 عقود عمل بمستشفى الشفاء التخصصي، وعقد عمل بشركة الإيمان، وعقد عمل بمصنع درفلة الحديد، وعقد عمل بمدرسة حضانة كيدز.

دمج الفتيات في سوق العمل

وأكد «القاضي» أنه من أهم أولويات وزارة القوى العاملة توفير فرص عمل خاصة للشباب والفتيات، وذلك من خلال تدريبهم وإثقال مهاراتهم لتسهيل إدماجهم في سوق العمل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل والتي سنعمل على الانتهاء منها في أقرب وقت، متمنيا للفتيات اللاتي تسلمن عقود العمل دوام التوفيق وتحقيق مزيد من التقدم والنجاح.