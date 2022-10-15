«مياه قنا» تعلن عن نتيجة الاختبارات التحريرية للوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عن نتيجة الاختبارات التحريرية الخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2021 لوظائف (مهندس- كميائي – فني معمل – فنى تشغيل - مدخل بيانات وكاتب- قارئ ومحصل - أمين مخزن- مراقب أمن- حرفي - سائق وسائق معدات).

اختبارات التوظيف بشركة المياه

يذكر أنه تم اختبارات التوظيف للمتقدمين بمعهد الخدمة الاجتماعية بقنا تحت إشراف لجنة من قطاع المواردالبشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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وأكد المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة ممن أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كل الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق ولمعرفة النتيجة يمكن للمتقدمين الضغط هنا لبيان أسماء الناجحين.